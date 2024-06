Team India schedule for 2024-25 home season: 12 फरवरी तक 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 टी20 मैच, यहां जानें कब-कब होंगे मैच और कहां खेले जाएंगे, पूरी सूची देखिए

Highlights Team India schedule for 2024-25 home season: बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से होगी। Team India schedule for 2024-25 home season: बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। Team India schedule for 2024-25 home season: कीवी टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी।

Indian cricket schedule for 2024-25 home season: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2024-25 के लिए टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) के बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय घरेलू सत्र के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की। अंतरराष्ट्रीय घरेलू सीजन सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज़ के साथ शुरू किया जाएगा। इसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज़ होगी। चेन्नई 19 सितंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट की मेजबानी करेगा, जबकि कानपुर 27 सितंबर से दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा। तीन टी20 मैच धर्मशाला, दिल्ली और हैदराबाद में खेले जाएंगे।

🚨 NEWS 🚨



BCCI announces fixtures for #TeamIndia (Senior Men) international home season 2024-25.



All the details 🔽 @IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) June 20, 2024

इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जिसका पहला टेस्ट 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में शुरू होगा। पुणे और मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे टेस्ट की मेजबानी करेंगे। नए साल के आगमन पर रोमांचक सफेद गेंद का मुकाबला देखने को मिलेगा। इंग्लैंड पांच टी20ई और तीन एकदिवसीय मैचों के लिए भारत का दौरा करेगा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी सीनियर पुरुष टीम के 19 सितंबर से 12 फरवरी तक के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अपने कैलेंडर में पांच घरेलू टेस्ट के बाद आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर पांच मैच की सीरीज खेलेगा। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में दो टेस्ट मैच खेलेगी।

जिसके बाद बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में तीन मैच की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी। इन पांच टेस्ट के अलावा भारत को घरेलू मैदानों पर आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे की पूर्ण सीरीज 22 जनवरी से 12 फरवरी तक खेली जायेगी।

बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम वनडे से भारत का घरेलू सत्र भी खत्म हो जायेगा क्योंकि इसके बाद टीम चैम्पियंस ट्राफी के लिए रवाना होगी जिसके ‘हाइब्रिड मॉडल’ में खेले जाने की उम्मीद है क्योंकि रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम के पाकिस्तान की यात्रा करने की उम्मीद नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय घरेलू सत्र 2024-25 का विस्तृत कार्यक्रमः (detailed schedule international home season 2024-25)-

बांग्लादेश का भारत दौरा:

19 सितंबर: पहला टेस्ट- चेन्नई (9.30 AM IST)

27 सितंबर: दूसरा टेस्ट- कानपुर (9.30 AM IST)

06 अक्टूबर: पहला T20I- धर्मशाला (शाम 7.00 बजे IST)

09 अक्टूबर: दूसरा T20I- दिल्ली (शाम 7.00 बजे IST)

12 अक्टूबर: तीसरा T20I- हैदराबाद (शाम 7.00 बजे IST)।

न्यूजीलैंड का भारत दौरा:

16 अक्टूबर: पहला टेस्ट- बेंगलुरु (9.30 AM IST)

24 अक्टूबर: दूसरा टेस्ट- पुणे (9.30 AM IST)

1 नवंबर: तीसरा टेस्ट- मुंबई (9.30 AM IST)।

इंग्लैंड का भारत दौरा:

22 जनवरीः पहला T20I- चेन्नई (शाम 7.00 बजे IST)

25 जनवरीः दूसरा T20I- कोलकाता (शाम 7.00 बजे IST)

28 जनवरीः तीसरा टी20 मैच- राजकोट (शाम 7.00 बजे)

31 जनवरीः चौथा टी20 मैच- पुणे (शाम 7.00 बजे)

2 फरवरीः 5वां T20I- मुंबई (शाम 7.00 बजे)

6 फरवरीः पहला वनडे- नागपुर (दोपहर 1.30 बजे)

09 फरवरीः दूसरा वनडे- कटक (दोपहर 1.30 बजे)

12 फरवरीः तीसरा वनडे-अहमदाबाद (दोपहर 1.30 बजे IST)।