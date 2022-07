India-Zimbabwe: जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैच, रोहित और कोहली को आराम, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, देखें टीम में कौन-कौन शामिल

Highlights अगले साल भारत में होने 50 ओवरों के विश्व कप के लिये सीधे क्वालीफिकेशन का मुख्य जरिया है। जिम्बाब्वे इस समय 13 टीमों में 12वें स्थान पर है। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2016 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था।

India-Zimbabwe: बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और विराट कोहली को आराम दिया गया है। कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले राहुल त्रिपाठी को मौका मिला है। कई माह के बाद दीपक चाहर और वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। भारतीय टीम अगले महीने तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिये जिम्बाब्वे का दौरा करेगी जो छह वर्ष में उस देश का उसका पहला दौरा होगा।

धवन की कप्तानी में खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की। तीन वनडे मैच 18, 20 और 22 अगस्त को हरारे में खेले जायेंगे। यह सीरीज आईसीसी पुरुष विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है। तेरह टीमों की स्पर्धा अगले साल भारत में होने 50 ओवरों के विश्व कप के लिये सीधे क्वालीफिकेशन का मुख्य जरिया है।

BCCI announces Team India for 3 ODIs against Zimbabwe: S Dhawan (C), R Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Ishan Kishan (wk), Sanju Samson (wk), Washington Sundar, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Avesh Khan, Prasidh Krishna, Md Siraj, Deepak Chahar.