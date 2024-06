India Women vs South Africa Women One-off Test Day 1: 28 ओवर और 130 रन, चेन्नई में अफ्रीकी गेंदबाज की शामत, मंधाना और शेफाली की युगल जोड़ी, फिफ्टी पूरे

Highlights शेफाली वर्मा 75 गेंद में 65 रन बनाकर खेल रही हैं। 11 चौके और एक छक्का शामिल है। पहले 40 मिनट के बाद हाथ खोले।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: एकमात्र महिला टेस्ट क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम की शामत आ गई है। लंच ब्रेक तक भारत ने 28 ओवर में 130 रन बना लिए है। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना 93 गेंद में 64 रन बनाकर खेल रही हैं, जिसमें 12 चौके शामिल हैं। शेफाली वर्मा 75 गेंद में 65 रन बनाकर खेल रही हैं, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है। भारतीय ओपनर अफ्रीकी बॉलर को तोड़ रहे हैं। सत्र में भारत का दबदबा रहा। शुरुआत करने में वे थोड़े सतर्क थे। पहले 40 मिनट के बाद हाथ खोले।

That's Lunch on Day 1 of the #INDvSA Test!



1⃣3⃣0⃣ runs in the First Session for #TeamIndia, courtesy solid unbeaten fifties from @mandhana_smriti & @TheShafaliVerma 👏 👏



We will be back for the Second Session soon! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/fH7MNwCXiu — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

उन्होंने खराब गेंदों पर जमकर क्लास ली। भारत की रन गति को बनाए रखा। इस समय रन गति 4.64 की है। चेन्नई में गर्मी और उमस के बच शानदार प्रदर्शन किया। मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। और फिर शैफाली वर्मा ने भी इसका अनुसरण किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कमजोर नजर हैं।