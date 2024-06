India Women vs South Africa Women Day 2 One-off Test: विश्व रिकॉर्ड, 115. 1 ओवर, 6 विकेट और 603 रन, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर

Highlights शेफाली वर्मा (205 रन) और स्मृति मंधाना (149 रन) को जाता है। महिला क्रिकेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है। कप्तान हरमनप्रीत कौर (69 रन) और ऋचा ने अर्धशतक बनाकर योगदान दिया।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, Day 2 One-off Test: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन आस्ट्रेलिया के नौ विकेट पर 575 रन के पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड बनाने के बाद पहली पारी छह विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की। आस्ट्रेलिया ने इस साल पर्थ में यह स्कोर बनाया था लेकिन ऋचा घोष (86 रन) के एनेरी डर्कसन के 109वें ओवर की शुरुआती गेंद पर चौका लगाते ही भारत ने नया रिकॉर्ड बना दिया।

That's Lunch on Day 2 of the #INDvSA Test



South Africa 29/0 in the first innings, trail by 574 more runs.



Stay tuned for the afternoon session ☀️



Follow the match ▶️ https://t.co/4EU1Kp6YTG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Ayxk2wAexT — BCCI Women (@BCCIWomen) June 29, 2024

इस उपलब्धि का श्रेय काफी हद तक भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (205 रन) और स्मृति मंधाना (149 रन) को जाता है जिन्होंने 292 रन की ऐतिहासिक साझेदारी निभायी जो महिला क्रिकेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है। जेमिमा रोड्रिग्स (55 रना) के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर (69 रन) और ऋचा ने अर्धशतक बनाकर योगदान दिया।

Innings break!



Richa Ghosh departs after a fine knock of 86(90) 👏👏 #TeamIndia have declared after scoring a mammoth total of 603/6 🙌🙌



South Africa innings coming up shortly ⏳



Scorecard ▶️ https://t.co/4EU1Kp6YTG#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/uB3MqC8JtG — BCCI Women (@BCCIWomen) June 29, 2024

भारतीय महिला टीम ने पहले दिन चार विकेट पर 525 रन बनाये थे जो टेस्ट मैच में एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी था। इससे उसने श्रीलंकाई पुरुष टीम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसने 2002 में कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ नौ विकेट पर 509 रन बनाये थे।