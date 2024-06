India Women vs South Africa Women One-off Test Day 1: अफ्रीकी बॉलर बेदम, मंधाना ने किया कमाल, पिछले पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों में चौथा शतक, शेफाली के नाम पहला टेस्ट सेंचुरी

Highlights शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया। 127 गेंद में 111 पर नाबाद है, जिसमें 11 चौके और 2 छक्का शामिल हैं। एस. मंधाना 137 गेंद में 110 पर नाबाद है और 21 चौके मार चुकी हैं।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, One-off Test Day 1: दक्षिण अफ्रीका टीम के गेंदबाज परेशान है और विकेट के लिए तरस रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 44 ओवर में बिना विकेट खोए 211 रन बना लिए है। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कमाल की पारी खेली। अपने पिछले पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों में चौथा शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया। वर्मा अभी 127 गेंद में 111 पर नाबाद है, जिसमें 11 चौके और 2 छक्का शामिल हैं। मंधाना 137 गेंद में 110 पर नाबाद है और 21 चौके मार चुकी हैं।

Maiden 💯 in international cricket for Shafali Verma! 👏 👏



A solid TON from the #TeamIndia opener in Chennai 💪 💪



Well done! 🙌 🙌



Follow the match ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe#INDvSA | @TheShafaliVerma | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/224yRg4svm — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

That's Lunch on Day 1 of the #INDvSA Test!



1⃣3⃣0⃣ runs in the First Session for #TeamIndia, courtesy solid unbeaten fifties from @mandhana_smriti & @TheShafaliVerma 👏 👏



We will be back for the Second Session soon! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/fH7MNwCXiu — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2024

उन्होंने खराब गेंदों पर जमकर क्लास ली। भारत की रन गति को बनाए रखा। इस समय रन गति 5.04 की है। चेन्नई में गर्मी और उमस के बीच शानदार प्रदर्शन किया। मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। और फिर शैफाली वर्मा ने भी इसका अनुसरण किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कमजोर नजर हैं।

5⃣0⃣ up for https://twitter.com/TheShafaliVerma?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheShafaliVerma now! 👍 👍



This is her 4⃣th Test FIFTY 👌 👌



Follow The Match ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe">https://t.co/4EU1Kp7wJe; https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamIndia | https://twitter.com/hashtag/INDvSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvSA | https://twitter.com/IDFCFIRSTBank?ref_src=twsrc%5Etfw">@IDFCFIRSTBankhttps://t.co/d588cQiwyI">pic.twitter.com/d588cQiwyI — BCCI Women (@BCCIWomen) https://twitter.com/BCCIWomen/status/1806566624721539098?ref_src=twsrc%…">June 28, 2024

Different format, same composure ✅



Half-century for https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamIndia vice-captain https://twitter.com/mandhana_smriti?ref_src=twsrc%5Etfw">@mandhana_smriti 👏👏



Follow The Match ▶️ https://t.co/4EU1Kp7wJe">https://t.co/4EU1Kp7wJe; https://twitter.com/hashtag/INDvSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvSA | https://twitter.com/IDFCFIRSTBank?ref_src=twsrc%5Etfw">@IDFCFIRSTBankhttps://t.co/FOd3Ubp8G3">pic.twitter.com/FOd3Ubp8G3 — BCCI Women (@BCCIWomen) https://twitter.com/BCCIWomen/status/1806565828017709062?ref_src=twsrc%…">June 28, 2024