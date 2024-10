IND VS PAK ICC Women’s T20 World Cup 2024: महामुकाबला?, भारत-पाकिस्तान टक्कर, दोपहर 3.30 बजे चौके और छक्के की बारिश, कहां देखें लाइव मैच

Highlights India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: टॉस दोपहर 3 बजे किया जाएगा। India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: मैच दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा। India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: भारतीय टीम पर काफी दवाब है।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024: रविवार को टीम इंडिया महामुकाबला खेलेगी। टी20 विश्व कप में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और दूसरी ओर बांग्लादेश और भारत के बीच पहला टी20 मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप में पहला मैच न्यूजीलैंड से 58 रन से हार गई है। भारत के लिए आगे सभी मैच जीतना जरूरी हो गया। भारत आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में सात बार पाकिस्तान से खेल चुका है। भारतीय महिलाओं ने 5 और पाकिस्तान सिर्फ दो मौकों पर विजयी रहा है।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला

मैच कब खेला जाएगा? आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का मैच रविवार (6 अक्टूबर) को खेला जाएगा।

कहाँ खेला जाएगा? मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

किस समय शुरू होगा? भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।

लाइव प्रसारण कहां उपलब्ध होगा? सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रिचा घोष, यास्तिका भाटिया , पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा सोभना, राधा यादव। श्रेयंका पाटिल, सजना सजीवन।

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, गुल फिरोजा, इरम जावेद, मुनीबा अली, नशरा सुंधू, निदा डार, ओमैमा सोहेल, सदफ शमास, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह। तस्मिया रुबाब, तुबा हसन।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: पाकिस्तान और भारत में टक्कर

पहले मैच में न्यूजीलैंड से करारी हार से आहत भारत को अगर महिला टी20 विश्व कप में अपना अभियान पटरी पर लाना है तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले मैच में टीम संयोजन की अपनी खामियों को दूर करना होगा। भारतीय टीम को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से 58 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा।

इससे उसके लिए आगे के सभी मैच बेहद महत्वपूर्ण बन गए हैं। भारत का नेट रन रेट अच्छा नहीं है और उसके लिए अब पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैचोंं में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल के तीनों विभाग में खराब प्रदर्शन किया।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: रिचा घोष को पांचवें नंबर पर

उसके पास अब समय नहीं है और उसे जल्द से जल्द अपनी कमजोरियाें को दूर करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका सामना अब पाकिस्तान से है जिसने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को टीम संयोजन में सुधार करना होगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अरुंधति रेड्डी के रूप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने के लिए भारत को अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ा। इस वजह से हरमनप्रीत को तीसरे, जेमिमा रोड्रिग्स को चौथे और रिचा घोष को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा जबकि अमूमन वे इन स्थानों पर बल्लेबाजी नहीं करते हैं।

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A ICC Women’s T20 World Cup 2024 live updates: पूजा वस्त्राकर को केवल 1 ओवर

भारत का तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेलने का फैसला सही साबित नहीं हुआ क्योंकि पिच में नमी नहीं थी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आसानी से उनका सामना किया। भारत इस कारण अपने तेज गेंदबाजों का पूरा उपयोग नहीं कर पाया जिसका उदाहरण पूजा वस्त्राकर हैं जिन्होंने केवल एक ओवर किया।

तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेलने के कारण भारत को बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव को बाहर करना पड़ा और मैच के दौरान उनकी काफी कमी खली। भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसकी तरफ से सर्वोच्च स्कोर 15 रन था जो हरमनप्रीत ने बनाया था। भारत अब अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए दयालन हेमलता को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है।

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकार्ड रहा है। इन दोनों टीम के बीच जो 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं उनमें से भारत ने 12 मैच में जीत दर्ज की है। भारत हालांकि अपने इस प्रतिद्वंद्वी को हल्के से लेने की गलती नहीं कर सकता जिसका गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। पाकिस्तान के पास अनुभवी निदा डार, कप्तान फातिमा सना और सादिया इकबाल जैसे अच्छे गेंदबाज हैं।