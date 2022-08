India Women vs Barbados Women CWG 2022: हरमनप्रीत या मंधाना बनने की जरूरत नहीं, जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा-जेमिमा बनकर खुश

Highlights नैसर्गिक खेल में बदलाव करने की जरूरत नहीं लगती है। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अधिक योगदान देने के लिए इस विशेष कौशल पर ध्यान दे रही हैं। मुझे नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहा था।

India Women vs Barbados Women CWG 2022: जेमिमा रोड्रिग्स अपने मजबूत पक्षों को अच्छी तरह से समझती हैं और कप्तान हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना जैसी ‘पावर हिटर’ बनने के लिए उन्हें अपने नैसर्गिक खेल में बदलाव करने की जरूरत नहीं लगती है।

जेमिमा ने बारबाडोस के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी के 46 गेंदों पर नाबाद 56 रन की मदद से भारत ने बारबाडोस को 100 रन से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

जेमिमा ने मैच के बाद कहा, ‘‘स्मृति (मंधाना) ने 2019 में आईपीएल (महिला टी20 चैलेंज) के दौरान कहा था कि हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना बनने की कोशिश मत करना तुम जेमिमा रोड्रिग्स हो। मुझे लगता है कि मैंने वह भूमिका समझी और इससे मुझे काफी मदद मिल रही है।’’ लोग उनके खेल के बारे में क्या सोचते हैं जेमिमा के लिए यह खास मायने नहीं रखता।

A brilliant and vital half-century from @JemiRodrigues today.



Will #TeamIndia clinch this game and make it through to the semis? Have your say!



Live - https://t.co/upMpWogmIP#INDvBAR#B2022pic.twitter.com/AjyVtwIdCg — BCCI Women (@BCCIWomen) August 3, 2022

उन्होंने कहा, ‘‘टीम ने मुझे एक भूमिका सौंपी है। अगर मैं वह भूमिका निभा सकती हूं तो फिर यह मायने नहीं रखता के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। यदि इससे टीम को फायदा होता है तो फिर हमारे पास शेफाली, स्मृति और हरमन है और इसलिए मैं केवल वह भूमिका सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाना चाहती हूं जो मैं टीम के लिए निभा सकती हूं।’’

जेमिमा ने स्वीकार किया कि वह ‘पावर हिटर’ नहीं है लेकिन खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अधिक योगदान देने के लिए इस विशेष कौशल पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित तौर पर मैं अपने पावर गेम पर काम कर रही हूं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने खेल को समझ लिया है। मैं पावर हिटर नहीं हूं लेकिन मैं एक या दो रन लेने के लिए अच्छी तरह से शॉट खेल सकती हूं।

मैं जानती हूं कि रन कैसे बनाने हैं। मुझे लगता है यह मेरा मजबूत पक्ष है।’’ जेमिमा को विश्वास है की पर्याप्त संख्या में छक्के नहीं लगाने के बावजूद वह अपना स्ट्राइक रेट अच्छा बना कर रख सकती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ मेरा खेल बहुत आकर्षक नहीं है लेकिन इसके बिना भी मैं अच्छा स्ट्राइक रेट कायम रख सकती हूं। इसलिए मुझे अहसास हुआ कि मुझे किसी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है।

मुझे रन बनाने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ही बनना होगा। इससे मुझे मदद मिली।’’ जेमिमा ने कोच रमेश पवार से बातचीत के बारे में भी बताया जिन्होंने इस बल्लेबाज को नंबर तीन पर उतरने के लिए तैयार रहने को कहा था। उन्होंने कहा, ‘‘ रमेश सर ने पिछले मैच के बाद मुझे नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहा था।

From win against Barbados to watching @Pvsindhu1 and the women’s @TheHockeyIndia team in action! 👏 👏@JemiRodrigues, @Deepti_Sharma06 and Renuka Singh discuss it all as #TeamIndia seal a place in the #B2022 semifinal. 👍 👍 #INDvBAR



Full interview 🎥 🔽 pic.twitter.com/KVhNdUzWn6 — BCCI Women (@BCCIWomen) August 4, 2022

ईमानदारी से कहूं तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं अपनी दोनों भूमिकाओं के लिए तैयार थी।’’ जेमिमा ने कहा, ‘‘लेकिन निश्चित तौर पर मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करना पसंद करती हूं। मुझे खुशी है कि मुझे इस नंबर पर खेलने का मौका मिला और मैंने रणनीति के अनुसार अपना योगदान दिया। इससे टीम को भी फायदा मिला।’’