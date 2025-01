India Women U19 vs Sri Lanka Women U19 2025: ग्रुप-ए में 6 अंक के साथ नंबर-1 भारत?, श्रीलंका को 60 रन से हराया, हैट्रिक जीत

Highlights India Women U19 vs Sri Lanka Women U19 2025: श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 59 रन बना सकी। India Women U19 vs Sri Lanka Women U19 2025: भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 118 रन बनाए। India Women U19 vs Sri Lanka Women U19 2025: जी तृषा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

India Women U19 vs Sri Lanka Women U19 2025: आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 60 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। जी तृषा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। जी तृषा ने 44 गेंद में 49 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 118 रन बनाए।

Three in three!



India continue their unbeaten run at the #U19WorldCup with a commanding win over Sri Lanka 💪



➡️ https://t.co/exKhQncKZfpic.twitter.com/hrWaxI9N0f — ICC (@ICC) January 23, 2025

When the going got tough, Trisha Gongadi stood tall, holding India's innings together against Sri Lanka 👊



She wins the @aramco POTM award 🎖️ #U19WorldCuppic.twitter.com/3wr8ofwVRa— ICC (@ICC) January 23, 2025

जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 59 रन बना सकी और 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप-ए में भारतीय महिला टीम 3 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर नंबर-एक पर है। ग्रुप-ए से बाहर सुपर सिक्स में पहुंच गया है। सुपर सिक्स मुकाबला 25 जनवरी से शुरू हो गया। ग्रुप-ए से टीम इंडिया के साथ श्रीलंका की टीम सुपर मुकाबला खेलेगी।