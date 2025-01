India Women U19 vs Scotland Women U19: भारत 208 रन और स्कॉटलैंड 58 रन?, 150 रन से जीत के साथ शान से सेमीफाइनल में टीम इंडिया

Highlights India Women U19 vs Scotland Women U19: स्कॉटलैंड की टीम 14 ओवर में 58 रन पर ढेर हो गई। India Women U19 vs Scotland Women U19: जी तृषा ने 2 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट निकाले। India Women U19 vs Scotland Women U19: सलामी बल्लेबाज जी तृषा ने 59 गेंद में 110 की नाबाद पारी खेली।

India Women U19 vs Scotland Women U19: मौजूदा चैंपियन भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप में अपना दबदबा जारी रखते हुए मंगलवार को सुपर सिक्स चरण में स्कॉटलैंड को 150 रन से हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सलामी बल्लेबाज जी तृषा ने 59 गेंद में 110 की नाबाद पारी खेली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 1 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 14 ओवर में 58 रन पर ढेर हो गई। जी तृषा ने 2 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट निकाले। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आयुषी शुक्ला ने 4 और वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट निकाले।

India flex their muscles with a statement victory against Scotland ahead of the #U19WorldCup semi-final 💪



➡️ https://t.co/1s19nAR2sRpic.twitter.com/NCBiz56fF8 — ICC (@ICC) January 28, 2025

Trisha Gongadi etches her name in the record books with the first-ever century in Women's #U19WorldCup history 🤩



➡️ https://t.co/1s19nAR2sRpic.twitter.com/YgGgtVVcJP— ICC (@ICC) January 28, 2025

Ladies & Gentlemen, let's hear it for G Trisha, the first centurion of the ICC Women's U19 World Cup 2025. 👏👏



Updates ▶️ https://t.co/feBJlxclkZpic.twitter.com/6dOJFAhdBB — BCCI Women (@BCCIWomen) January 28, 2025

Innings Break!



Gongadi Trisha & Kamalini Gunalan help #TeamIndia set a mammoth target of 209 🎯



Over to our bowlers 👌



Updates ▶️ https://t.co/feBJlxclkZ#INDvSCO | #U19WorldCuppic.twitter.com/RlCNk79ypQ— BCCI Women (@BCCIWomen) January 28, 2025