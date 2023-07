India vs West Indies Test Series: कुंबले और हरभजन से आगे निकले अश्विन, यहां देखें टॉप-10 विकेट टेकर, लिस्ट जारी

Highlights अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 712 विकेट पूरे कर लिए। हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 711 विकेट हैं। रविचंद्रन अश्विन से अब केवल अनिल कुंबले ही आगे हैं।

India vs West Indies Test Series: दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में देश के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और खेल के सबसे लंबे प्रारूप में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले को भी पीछे छोड़ दिया।

रविचंद्रन अश्विन ने त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट में बड़ी उपलब्धि हासिल की। अनुभवी ऑफ स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 712 विकेट (टेस्ट-489, वनडे-151 और टी20- 72) पूरे कर लिए और हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 711 विकेट हैं।

रविचंद्रन अश्विन से अब केवल अनिल कुंबले ही आगे हैं। इस महान स्पिनर के नाम तीनों प्रारूपों में 956 विकेट हैं। अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। ऑफ स्पिनर ने 75 विकेट पूरे किए और कुंबले के 74 विकेटों को पीछे छोड़ते हुए विपक्ष के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन अब सिर्फ कपिल देव से पीछे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान के नाम 89 विकेट हैं। मौजूदा मैच में अश्विन भारत के लिए अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि अगर भारत को जीत की उम्मीद है तो उन्हें बड़ी भूमिका निभानी होगी।