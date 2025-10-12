IND vs WI 2nd Test Score: भारत ने वेस्टइंडीज को दिया झटका, लंच तक 217 रन पर आठ विकेट चटकाये

IND vs WI 2nd Test Score: भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दो मैचों की श्रृंखला के अंतिम टेस्ट में वेस्टइंडीज से भिड़ रहा है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 12, 2025 12:46 IST2025-10-12T12:39:33+5:302025-10-12T12:46:07+5:30

IND vs WI 2nd Test Score: भारत ने वेस्टइंडीज को दिया झटका, लंच तक 217 रन पर आठ विकेट चटकाये

IND vs WI 2nd Test Score: भारत ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां वेस्टइंडीज की पहली पारी में लंच के विश्राम तक 217 रन पर आठ विकेट चटका लिये। भारत के पास अब भी 301 रन की बढ़त है जबकि वेस्टइंडीज के दो विकेट बचे हैं। लंच के लिए खेल रोके जाते समय खारे पियरे और एंडरसन फिलिप्स 19-19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दोनों ने नौवें विकेट के लिए अब तक 42 रन की अटूट साझेदारी कर ली है। भारत ने इस सत्र में चार विकेट चटकाये है। इसमें तीन विकेट कुलदीप यादव ने लिये जबकि एक सफलता मोहम्मद सिराज के नाम रही। 

कुलदीप यादव की गेंद पर जेडन सील्स, बाय! ऊपर की ओर उछाली गई, फुल और ऑफ स्टंप के बाहर, जेडन सील्स नीचे झुके और उसे स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। गेंद ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया और अतिरिक्त उछाल के कारण ज्यूरेल अपनी बाईं ओर लड़खड़ा गए और गेंद शॉर्ट थर्ड की ओर लुढ़क गई। बाय लिया गया।

भारत इस मैच में सीरीज़ के पहले टेस्ट में एक पारी और 140 रनों से बड़ी जीत हासिल करने के बाद उतर रहा है, वह भी तीन दिन के अंदर। अब टीम की नज़र इस मैच को जीतकर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने और वेस्टइंडीज़ का सफाया करने पर होगी। यह जीत ख़ास तौर पर शुभमन गिल के लिए बेहद अहम होगी। अगर वे यह टेस्ट जीत जाते हैं, तो यह शुभमन गिल की भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बनने के बाद पहली सीरीज़ जीत होगी।

 

