India vs West Indies, 2nd Test: पारी से हार बचने के लिए 97 रन की जरूरत, वेस्टइंडीज के पास 8 विकेट, दिल्ली टेस्ट में इंडीज ने किया प्रहार?

October 12, 2025

IND 518-5 WI 248-173-2 West Indies trail by 97 runs needed avoid innings defeat West Indies 8 wickets

Highlightsकैंपबेल ने 145 गेंद की पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाये।वेस्टइंडीज की पहली पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फालोऑन करने को कहा।

नई दिल्लीः सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और शाई होप के अर्धशतकों के साथ दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 138 रन की अटूट साझेदारी के दम पर वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच को चौथे दिन खींचने में सफल रही। वेस्टइंडीज फालोऑन मिलने के बाद रविवार को तीसरे दिन स्टंप्स तब अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 173 रन बना लिये। टीम को पारी की हार से बचने के लिए अभी और 97 बनाने होंगे। स्टंप्स के समय कैंपबेल 87 और होप 66 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच में भारत का पलड़ा अब भी काफी भारी है लेकिन कैंपबेल की आत्मविश्वास से भरी पारी से दिन का तीसरा सत्र वेस्टइंडीज के नाम रहा। यह पूरी श्रृंखला का पहला ऐसा सत्र है जो वेस्टइंडीज के नाम रहा। कैंपबेल ने 145 गेंद की पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाये।

खासकर कुलदीप यादव के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाया। उनकी और होप की साझेदारी से वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का न्यूजीलैंड के आगामी दौरे से पहले हौसला बढ़ेगा। इससे पहले शुरुआती दो सत्र में कुलदीप ने अपनी कलात्मकता का नजारा पेश करते हुए पांच विकेट झटककर वेस्टइंडीज की पहली पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत पहली पारी में चार विकेट पर 140 रन से की लेकिन आधे घंटे के खेल के बाद कुलदीप ने शानदार गेंद पर शाई होप (36) को बोल्ड कर भारत के दबदबे को मजबूत किया। वेस्टइंडीज की पहली पारी 81.5 ओवर में 248 रन पर सिमटी। पहली पारी में 270 रन की बढ़त होने के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फालोऑन करने को कहा।

चाय के विश्राम से पहले मोहम्मद सिराज ने सपाट पिच पर तेगनारायण चंद्रपॉल (10) को और एक तेज शॉर्ट गेंद फेंकी, जो अपने पुल-शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए। कप्तान शुभमन गिल ने डाइव लगाकर कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया। एलिस अथानजे (सात) को वाशिंगटन सुंदर ने एक बेहतरीन ऑफ स्पिन लेती गेंद पर आउट किया।

दूसरे सत्र की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने खारी पियरे को बोल्ड कर मैच में पहली सफलता हासिल की। इसके बाद कुलदीप ने जेडेन सील्स को पगबाधा कर टेस्ट करियर के 15वें टेस्ट में पांचवीं बार पांच विकेट पूरे किये। दिन के शुरुआती सत्र में कुलदीप ने अपनी फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज के मध्यक्रम को झकझोर दिया।

रविंद्र जडेजा (46 रन पर तीन विकेट) ने मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को चलता किया जो वही कुलदीप ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपनी शानदार गेंद पर शाई होप को बोल्ड किया। होप ने गेंद को टर्न के लिए रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधी रहते हुए विकेटों से जा टकराई।

इस वामहस्त गेंदबाज ने इसके बाद बीते दिन के दूसरे नाबाद बल्लेबाज टेविन इमलाच (21) को पगबाधा कर भारत को दिन की दूसरी सफलता दिलाई । इमलाच ने मैदानी अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लेकिन रिप्ले में गेंद विकेटों से टकराते हुए दिखी। जस्टिन ग्रीव्स (17) ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए तीन चौके लगाये।

लेकिन रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में कुलदीप की गेंद पर पगबाधा हो गये। जोमेल वारिकन मैच में सिराज का पहला शिकार बने। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेटों से टकरा गयी। खारी पियरे (23) और एंडरसन फिलिप्स (नाबाद 24) नौवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज की पहली पारी को कुछ लंबा खिंचने में सफल रहे।

