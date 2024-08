India vs Sri Lanka: 27 साल की बादशाहत खत्म, रोहित-गंभीर पर लगा दाग, श्रीलंका ने 1997 के बाद पहली बार टीम इंडिया नहीं करने दिया ऐसा

Highlights भारतीय टीम दूसरे वनडे में श्रीलंका के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई पहले वनडे में भी टीम इंडिया फंस गई थी लेकिन जैसे-तैसे मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ रोहित के आउट होते ही भारतीय टीम स्पिन के सामने बिखर गई

India vs Sri Lanka: विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसै सितारों से सजी भारतीय टीम दूसरे वनडे में श्रीलंका के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पहले वनडे में भी टीम इंडिया फंस गई थी लेकिन जैसे-तैसे मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। लेकिन दूसरे वनडे में तो गजब ही हो गया। 241 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया एक समय 97-0 थी। लेकिन कप्तान रोहित के आउट होते ही भारतीय टीम स्पिन के सामने बिखर गई। भारतीय क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे वे 32 रन से हार गई। इसी के साथ एक टीम इंडिया के साथ एक कलंक भी जुड़ गया। 27 साल बाद ऐसा होगा जब भारतीय टीम श्रीलंका की धरती से बिना सिरीज जीते वापस आएगी। अब अगर टीम इंडिया तीसरा वनडे जीत भी जाती है तो सिरीज 1-1 से बराबर ही होगी।

आखिरी बार श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच एकदिवसीय श्रृंखला में भारत को दिसंबर 1997 में जीतने से रोका था। तब दोनों टीमों ने भारतीय धरती पर 1-1 से ड्रॉ खेला था। श्रीलंका की भारत पर आखिरी सीरीज जीत अगस्त 1997 में घरेलू मैदान पर थी जब उन्होंने अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली टीम को पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। इसके बाद से ही भारत और श्रीलंका ने घर और बाहर 11 द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखलाओं में एक-दूसरे के साथ खेला है, जिनमें से सभी में टीम इंडिया को जीत मिली।

भारत और श्रीलंका बुधवार (7 अगस्त) को तीसरे वनडे में एक-दूसरे से खेलेंगे। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे श्रृंखला न हारें और 1-1 से ड्रा के साथ वापस लौटें। कोच के रूप में गौतम गंभीर की ये पहली वनडे सिरीज है। गंभीर की साख भी दाव पर है। टीम इंडिया के लिए मध्य क्रम में एक बल्लेबाज की खोज भी जारी है जो मैच को फिनिश कर सके।

