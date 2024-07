India Vs Sri Lanka: दूसरा टी20 मैच आज, सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कहां और कैसे देखें मुकाबला

Highlights भारत बनाम श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच रविवार, 28 जुलाई को खेला जाएगा कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव ने पहला मैच खेला और इसमें टीम को जीत दिलाई भारत रविवार को दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला जीतना चाहेगा

India Vs Sri Lanka, 2nd T20: भारत बनाम श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच रविवार, 28 जुलाई को खेला जाएगा। शनिवार को भारत के नए टी20ई कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव ने पहला मैच खेला और इसमें टीम को जीत दिलाई। भारत रविवार को दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला जीतना चाहेगा। पहले मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव की 26 गेंदों में 58 रनों की पारी और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल और गिल के बीच सिर्फ छह ओवरों में 74 रनों की तूफानी साझेदारी के दम पर भारत 7 विकेट पर 213 रन तक पहुंचा था। जवाब में श्रीलंकाई टीम

19.2 ओवर में 170 रन ही बना सकी।

A 43-run victory in the first T20I! 🙌#TeamIndia take a 1-0 lead in the series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/Ccm4ubmWnj#SLvINDpic.twitter.com/zZ9b1TocAf