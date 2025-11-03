Highlights IND W vs SA W Final: भारत ने जीता वनडे वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया

IND W vs SA W Final: भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है, भारतीय महिला टीम ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने टॉस हारी मगर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 298 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में ऑल आउट हो गई, टीम इंडिया की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद से कमाल का खेल दिखाया और पहले 58 रनों की पारी खेली, फिर गेंद से 5 विकेट चटकाए, साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाड्ट ने 101 रनों की पारी खेली मगर टीम को जीत नहीं दिला सकी।

