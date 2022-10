कुलदीप यादव का 'चौका', दक्षिण अफ्रीका 99 रन पर ढेर, केवल 3 बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे

Highlights दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासेन ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर चार विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद ने दो-दो विकेट हासिल किए।

India vs South Africa, 3rd ODI: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका दिया है। दक्षिण अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे कम वनडे स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 99 रन बनाकर आउट हो गई। केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे।

Innings Break! Superb bowling peformance from #TeamIndia ! 👏 👏 4⃣ wickets for @imkuldeep18 2⃣ wickets each for Shahbaz Ahmed, @mdsirajofficial & @Sundarwashi5 Over to our batters now. 👍 👍 Scorecard 👉 https://t.co/XyFdjV9BTC #INDvSA pic.twitter.com/B2wUzvis4y

दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासेन ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 18 रन देकर चार विकेट चटकाए जबकि मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद ने दो-दो विकेट हासिल किए।

.@imkuldeep18 put on a superb show with the ball & was #TeamIndia's top performer from the first innings of the third #INDvSA ODI. 👌 👌



A summary of his bowling performance 🔽 pic.twitter.com/ONa6JYzEUi