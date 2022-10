Highlights दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर कुल 278 रन बनाए एडन मारक्रम ने 89 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की पारी खेली साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रीज़ा हेंड्रिक्स ने 76 गेंदों में बनाए 74 रन

India vs South Africa, 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में भारत को जीत के लिए 279 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिणा अफ्रीका ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर कुल 278 रन बनाए हैं। मेहमान टीम की ओर से सर्वाधिक रन एडन मारक्रम ने बनाए। उन्होंने 89 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद रीज़ा हेंड्रिक्स ने 74 (76 गेंद) रनों की पारी खेली। वही भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 38 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका ने जीता था टॉस

टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक 5 रन पर ही आउट हो गए। जबकि मलान भी 25 रन बनाकर चलते बने। टीम ने 40 ओवर में अपने दो विकेट गंवा दिए थे। लेकिन हेंड्रिक्स और मारक्रम ने संभालकर खेला और दोनों ने 100 से अधिक रनों की साझेदारी निभाई।

मिलर ने बनाए नाबाद 35 रन

इसके बाद पिछले मैच के हीरो रहे क्लासेन ने अपने बल्ले से 30 रनों का योगदान दिया। मिलर 35 रन बनाकर नाबाद रहे। पर्नेल ने 16 रन और बावुमा की जगह कप्तानी कर रहे महाराज 5 रन पर आउट हुए। जबकि फोर्टून खाता भी नहीं खोल सके। इस प्रकार टीम 50 ओवर में 278 रन ही बना सकी।

