India vs South Africa, 1st ODI: गौतम गंभीर की कोचिंग वाली भारतीय टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द टीम बनाने की कोशिश करेगी।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 29, 2025 15:11 IST2025-11-29T15:10:08+5:302025-11-29T15:11:13+5:30

India vs South Africa, 1st ODI Fittest Player In The World Rohit Sharma's Latest Photo Internet Comparing His Fitness With Virat Kohli's | अरे ये हिटमैन रोहित शर्मा?, दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, वीडियो

photo-bcci

Highlightsकुछ वनडे सीरीज़ में कैसा प्रदर्शन करते हैं।रोहित और कोहली विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा होंगे या नहीं।द्विपक्षीय मुकाबला दोनों के लिए और भी महत्वपूर्ण है।

रांचीः रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में वापस आ गए हैं। यह द्विपक्षीय मुकाबला दोनों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। 2027 विश्व कप में अभी 18 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है, इसलिए गौतम गंभीर की कोचिंग वाली भारतीय टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द टीम बनाने की कोशिश करेगी। रोहित और कोहली विश्व कप की योजनाओं का हिस्सा होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अगली कुछ वनडे सीरीज़ में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

रविवार से शुरू हो रही सीरीज़ से पहले रोहित शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में रोहित पहले से ज़्यादा दुबले-पतले दिख रहे हैं। आईपीएल 2025 के बाद रोहित ने अपनी फिटनेस पर ख़ासा ध्यान दिया और ऑस्ट्रेलिया में इसके नतीजे सबके सामने थे। उनकी इस नई तस्वीर के बाद कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी कहने लगे हैं।

कुछ ने तो उनकी तुलना भारतीय टीम में फिटनेस के प्रतीक कोहली से भी की है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ समाप्त होने के बाद, बीसीसीआई के चयनकर्ता कथित तौर पर भारतीय टीम प्रबंधन के साथ बैठक कर रोहित और कोहली के लिए रणनीति तय करेंगे।



