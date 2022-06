India vs SA T20 Series: अफ्रीकी बल्लेबाज पर कहर बनेंगे मलिक और अर्शदीप, सटीक यॉर्कर देख टीम इंडिया के खिलाड़ी दंग, देखें वीडियो

Highlights उमरान मलिक की गेंदों पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शॉट लगाये। कोच महाम्ब्रे की देखरेख में अपने यॉर्कर को और सटीक करने का अभ्यास किया। अर्शदीप को अलग-अलग गेंदें पर इन दोनों को निशाना बनाना था।

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारत के शुरुआती अभ्यास सत्र के दौरान उमरान मलिक ने देर तक गेंदबाजी की, लेकिन इस दौरान उनके साथी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने यॉर्कर कौशल से अधिक प्रभावित किया।

इन दोनों ने सटीक यार्कर डाली। टीम इंडिया के खिलाड़ी दंग रह गए। इन दोनों युवा खिलाड़ियों को हालांकि भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान की मौजूदगी के कारण टीम में जगह मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है। भारतीय टीम ने कोच राहुल द्रविड़ और पारस महाम्ब्रे की देखरेख में शाम के सत्र में जमकर पसीना बहाया।

इस सत्र के दौरान उमरान की तेज गेंदों पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने करारे शॉट लगाये। युवा अर्शदीप ने पहले शॉट गेंदें डाली लेकिन बाद में गेंदबाजी कोच महाम्ब्रे की देखरेख में अपने यॉर्कर को और सटीक करने का अभ्यास किया। महाम्ब्रे ने बीच की विकेट के सामने क्रीज पर ग्लव्स और वाइड लाइन के सामने एक बोतल रख दी और अर्शदीप को अलग-अलग गेंदें पर इन दोनों को निशाना बनाना था।

अर्शदीप गेंद डालने के बाद कोच से पूछ रहे थे, ‘ठीक है?’ जिस पर महाम्ब्रे ने उनसे गेंद की दिशा की जगह लंबाई पर ध्यान देने की सलाह दी। गर्मी की परिस्थितियों में आम तौर पर तेज गेंदबाज ज्यादा देर तक अभ्यास नहीं करते है लेकिन अर्शदीप और उमरान से अधिक समय तक अभ्यास किया।

सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजी की अगुवाई भुवनेश्वर करेंगे जिन्होंने मुश्किल से 15 मिनट की गेंदबाजी की। इस दौरान हर्षल पटेल , हार्दिक पंड्या और युजवेंद्र चहल ने टीम सत्र के दौरान विश्राम किया। आमतौर पर मैच से पहले अधिक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को टीम में मौका नहीं मिलता है।

