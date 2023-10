IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर लिया फील्डिंग का फैसला, हार्दिक पांड्या की जगह टीम में शामिल हुए सूर्यकुमार यादव

Highlights मैच के लिए हार्दिक और शार्दुल उपलब्ध नहीं है, उनकी जगह शमी और सूर्या हैं क्रिकेट विश्वकप का यह रोमांचक मैच धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में खेला जा रहा है न्यूजीलैंड टीम अपने तीन सीमर्स और दो स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगी

India vs New Zealand, World Cup 2023: आईसीसी विश्वकप में आज खेले जा रहे रोमांचक मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह टीम में सूर्यकुमार यादव ने अपनी जगह बनाई है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हम कल यहां प्रशिक्षण ले रहे थे और महसूस किया कि थोड़ी ओस आ रही है।

उन्होंने कहा, अच्छी पिच लग रही है, हम लक्ष्य का पीछा करने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। गति को जारी रखने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है कि अतीत में जो हुआ उसे भूल जाओ। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई आना और खेलना चाहता है, खूबसूरत मौसम और अच्छा स्टेडियम। हार्दिक उपलब्ध नहीं है, इसलिए शार्दुल भी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास शमी और सूर्या हैं।

वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करते। सतह अच्छी दिख रही है और हम जानते हैं कि ओस आएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी करें, हमें अच्छा करना होगा। हमें गति जारी रखनी होगी।' हम एक नई जमीन, नई परिस्थितियों में हैं इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इन परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की जरूरत है। हमें आज के लिए एक ही टीम मिली है - तीन सीमर और दो स्पिनर।

Toss news from Dharamsala 📰



Rohit Sharma won the toss and opted to bowl first against New Zealand 🏏



India make two big changes going into the game 👀#CWC23 | #INDvNZ 📝: https://t.co/shALPdbQzupic.twitter.com/HYLbwhimBT