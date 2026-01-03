IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे, 5 T20I मैच, देखें शेड्यूल, वेन्यू, मैच की तारीखें, टाइमिंग, स्क्वाड और अन्य डिटेल्स

India vs New Zealand: भारत 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ और पांच मैचों की T20I सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड से भिड़ेगा। वनडे सीरीज़ के लिए, सभी की निगाहें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी, जो टीम का हिस्सा हैं। सीरीज़ के T20I लेग के अनुसार, यह सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए फाइनल रिवीजन का समय है, जो घरेलू विश्व कप में खिताब बचाने की कोशिश करेंगे।

सीरीज़ के T20I लेग के लिए टीम की घोषणा T20 विश्व कप के लिए टीम के साथ पहले ही की जा चुकी है। लेकिन बीसीसीआई ने वनडे टीम की घोषणा शनिवार (3 जनवरी) को की है। टीम में कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। जबकि उप-कप्तान श्रेयस अय्यर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के दौरान चोटिल हो गए थे। अब टीम में वापस आ गए हैं। हालांकि यह उनके फिटनेस पर निर्भर होगा। लेकिन 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

इंडिया बनाम न्यूजीलैंड कहाँ देखें?

इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज़ का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सभी आठ मैच Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होंगे।

IND बनाम NZ ODI सीरीज़ का शेड्यूल

रविवार, 11 जनवरी, 2026, वडोदरा, BCA स्टेडियम, कोटंबी, 1:30 पीएम

बुधवार, 14 जनवरी, 2026, राजकोट, निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, 1:30 पीएम

रविवार, 18 जनवरी, 2026, इंदौर, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, 1:30 पीएम

IND बनाम NZ T20I सीरीज़

बुधवार, 21 जनवरी, 2026, नागपुर, VCA स्टेडियम, 7:00 पीएम

शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026, रायपुर, SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम 7:00 पीएम

रविवार, 25 जनवरी, 2026, गुवाहाटी, बारसापारा स्टेडियम, 7:00 पीएम

बुधवार, 28 जनवरी, 2026, विशाखापत्तनम, ACA-VDCA स्टेडियम, 7:00 पीएम

शनिवार, 31 जनवरी, 2026, तिरुवनंतपुरम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम, 7:00 पीएम