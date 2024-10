VIDEO: महिला टी20 वर्ल्ड कप में बेईमानी!, गुस्से में भारतीय फैंस, 58 रनों से हारी टीम इंडिया, देखें वीडियो

IND W VS NZ W Highlights: अनुभवी कप्तान सोफी डिवाइन (नाबाद 57 रन) के अर्धशतक और उनकी शानदार रणनीति की बदौलत न्यूजीलैंड महिला टीम ने शुक्रवार को यहां महिला टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में भारत को 58 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने टी20 में भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज कर अपने पिछले 10 मैच के हार के सिलसिले को भी समाप्त किया। भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा जो चुनौती पेश किये बिना 19 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद मुश्किल पिच पर डिवाइन के अर्धशतक से चार विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

Finesse! Smriti Mandhana skillfully guides one past the third man, showing intent for a big knock in this crucial chase!





35 वर्षीय डिवाइन ने इसके बाद अपनी धीमी गेंदबाजों का बेहतरीन इस्तेमाल कर भारतीय टीम को परेशान किया और फिर अपने तेज गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। पिच पर स्ट्रोक खेलना मुश्किल लग रहा था लेकिन डिवाइन ने 36 गेंद की अपनी पारी के दौरान सात चौके जड़े। दीप्ति शर्मा (चार ओवर में बिना विकेट झटके 45 रन) को छोड़कर ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों ने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड के लिए युवा जॉर्जिया प्लिमर ने 34 रन और अनुभवी सूजी बेट्स ने 27 रन का योगदान दिया तथा पावरप्ले में 55 रन जोड़े।

Who is at fault there?

1. Harmanpreet Kaur- Poor game awareness

2. Umpairs - What have you done? Its clear run-out. Ball was not dead



ICC Where are you? This should not be the standard of umpiring in a T20 World Cup. Poor...

वहीं भारतीय टीम ने पहले छह ओवर में शेफाली वर्मा (2), स्मृति मंधाना (12) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (15) के विकेट 43 रन पर खो दिये। डिवाइन और ब्रुक हालिडे (12 गेंद में 16 रन) ने महज 4.2 ओवर में 46 रन की साझेदारी निभाई जिससे पिच को देखते हुए न्यूजीलैंड अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही। भारत की शुरूआत काफी खराब रही। टीम ने दूसरे ही ओवर में युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली का विकेट गंवा दिया जो ईडन कार्सन की गेंद पर उन्हें ही कैच देकर आउट हो गईं।

One brings two!



Both the openers are back as Asha Sobhana gets her first wicket!









दूसरी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 12 रन की पारी के दौरान दो बार गेंद सीमारेखा के पार करायी जिससे उनके बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी, पर वह भी कार्सन की गेंद का शिकार हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (15 रन) भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकीं और तेज गेंदबाज रोजमेरी मेयर की गेंद पर पगबाधा आउट हुईं।

भारत ने इस तरह पावरप्ले में 42 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे। न्यूजीलैंड की स्पिनर लिया तहुहू ने फिर कहर बरपाया। उन्होंने अपने चार ओवर में 15 ओवर देकर तीन विकेट झटक लिये। उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स (13 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (12 रन) को पवेलियन पहुंचाया। इस तरह 11वें ओवर तक 70 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। फिर बाकी पांच विकेट 32 रन के अंदर गिर गये। न्यूजीलैंड की कप्तान डिवाइन ने बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने का फैसला किया, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया और श्रेयंका पाटिल पर घुटने के बल बैठकर कवर ड्राइव शॉट से अपना अर्धशतक पूरा किया।

जेमिमा रोड्रिग्स को छोड़कर भारत का क्षेत्ररक्षण काफी खराब रहा। सूजी और जॉर्जिया ने किस्मत और भारत के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए पावरप्ले में 55 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह (27 रन देकर दो विकेट) के खराब क्षेत्ररक्षण से भारत ने एक बाउंड्री गंवायी और अरूंधति रेड्डी (28 रन देकर एक विकेट) के ओवर में ऋचा घोष भी बेट्स का ऊंचा कैच लपकने में नाकाम रही जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ गईं। लेग स्पिनर सोभना आशा (एक विकेट) ने पावरप्ले के बाद जब गेंदबाजी शुरू की तो उन्होंने न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगाया। दूसरे छोर पर रेड्डी ने अपनी गेंदों से दबाव बनाया जिससे भारत ने तीन गेंद के अंदर न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाजों को आउट कर वापसी की।