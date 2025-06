INDIA vs ENGLAND: चेतेश्वर पुजारा द्वारा साई सुदर्शन को टेस्ट कैप सौंपे जाने पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

ENG vs IND, 1st Test: भारत के पूर्व नंबर तीन चेतेश्वर पुजारा ने शुक्रवार (20 जून) को लीड्स के हेडिंग्ले में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच से पहले तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन को भारत के लिए पदार्पण कैप सौंपी। वह टेस्ट में 317वें नंबर पर हैं और संभवत: महत्वपूर्ण वन-डाउन पोजीशन के लिए नए बल्लेबाज होंगे। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इसे काफी अच्छा पल पाया, एक तरह से बैटन पास करना।

पुजारा ने 2010 में मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में पदार्पण किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ के संन्यास लेने के बाद उन्हें स्थायी रूप से नंबर तीन का स्थान लेने के लिए कहा गया। पुजारा ने अभी संन्यास नहीं लिया है, लेकिन 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद से वे टेस्ट टीम से बाहर हैं।

शुरुआत में शुभमन गिल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की। हालांकि उन्होंने वहां कुछ रन बनाए, लेकिन तकनीकी रूप से वे कभी सहज नहीं दिखे। कप्तान बनने और विराट कोहली के संन्यास के बाद उन्होंने चौथे नंबर पर उतरने का फैसला किया है और हेडिंग्ले टेस्ट से वे यहीं बल्लेबाजी करेंगे।

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने सुदर्शन को स्वाभाविक रूप से फिट पाया और टीम द्वारा पुजारा से कैप सौंपने के लिए कहने के इशारे ने भी उस भावना को और बढ़ा दिया।

एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी: "एक नंबर 3 से दूसरे तक... 🫡 पुजारा ने साई सुदर्शन को टेस्ट कैप दी। नंबर 3 पर मशाल सौंपने का एक खूबसूरत पल। 🥹❤️"

एक अन्य ने लिखा: "नंबर 3 के साधु से लेकर प्रशिक्षु पुजारा द्वारा साई सुदर्शन को कैप सौंपना केवल एक इशारा नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और शांत अवज्ञा का हस्तांतरण है। एक नया अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां पुराना अध्याय ऊंचा खड़ा था। 🙌"

Sai Sudharsan receives his Test cap! And from Cheteshwar Pujara no less.



Should be batting at 3. And it's pretty fitting he received it from a man who owned that spot for a decade or so. If there's anyone who can own that spot again for a long time, it is Sai. Go well! #ENGvIND — Soorya Sesha (@sooryasesha7) June 20, 2025

Cheteshwar Pujara hands the Test Cap over to Sai Sudharsan 🥹❤️



Legacy of No 3.....!!!#SaiSudarshan#Pujara#ENGvINDpic.twitter.com/aMCZrVMFBW — Dipanjan Chatterjee (@I_am_DipCh) June 20, 2025

As expected, Sai Sudharsan has been handed a Test cap. He's impressed everyone who has watched him. Handed the cap by Cheteshwar Pujara. Sort of a passing of the baton, even though Che would believe he's far from done. #ENGvIND — Saurabh Somani (@saurabh_42) June 20, 2025

India's former No.3 Cheteshwar Pujara handed India's new No.3 Sai Sudharsan the Test cap. 🥹❤️



That's what you call the exact HANDOVER 🤝#ENGvIND#ENGvsIND#INDvsENGTestpic.twitter.com/YpMuQJ9RFJ — Suman18 (@king__sumanx) June 20, 2025

Pujara ne Sai Sudharsan ko di apni pehli Test cap…!! 🥹

No.3 ka asli legacy pass ho gaya aaj…❤️

From the Wall 2.0 to the next Gen!#INDvENG#SaiSudharsan — Sourabh Kumar (@iamsourabh1818) June 20, 2025

सुदर्शन को 29 प्रथम श्रेणी मैचों का अनुभव है जिसमें उन्होंने 39.93 की औसत से 1957 रन बनाए हैं