Highlights IND vs ENG: आकाश दीप ने बल्ले से की इंग्लिश गेंदबाजों की पिटाई, ठोका ताबड़तोड़ अर्धशतक...

India vs England 5th Test Day 3: इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। जायसवाल और आकाश दीप की जोड़ी ने मौका मिलते ही इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर डाली। वहीं आकाश दीप ने तूफानी अर्धशतक लगा दिया है, आकाश दीप ने 94 गेंदों पर 66 रन बनाए जिसमें उन्होंने 12 चौके लगाए, साई सुदर्शन मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गये, यशस्वी जायसवाल लंच तक 85 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं और शुभमन गिल भी जायसवाल के साथ क्रीज पर हैं।

आकाशदीप (94 गेंदों पर 66 रन) ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए करियर का पहला अर्धशतक जड़ने के साथ यशस्वी जायसवाल (106 गेंदों पर नाबाद 85 रन) के साथ शतकीय साझेदारी पूरी की जिससे भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन लंच तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 189 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत ने इस तरह से 166 रन की बढ़त कायम कर ली है और उसके सात विकेट शेष है। लंच के लिए खेल रोके जाते समय जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 75 रन से की।

जायसवाल और आकाशदीप ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिन के शुरुआती सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों ने साझेदारी के दौरान कुछ शानदार शॉट खेलने के अलावा आसानी से दौड़कर रन चुराये। दिन की शुरुआत चार रन से करने वाले आकाशदीप को लंच से कुछ समय पहले जैमी ओवरटन ने आउट किया। आकाशदीप उनकी उछाल लेती गेंद से सामंजस्य नहीं बिठा सके और गस एटकिंसन ने कवर क्षेत्र में आसान कैच लपका। क्रिस वोक्स के कंधे की चोट के कारण एक गेंदबाज कम होने से इंग्लैंड की परेशानी और बढ़ गयी। टीम आकाशदीप के खिलाफ रन गति को नियंत्रित करने में नाकाम रही। इस पारी के दौरान कुछ शानदार शॉट लगाने वाले आकाशदीप को जोश टंग की गेंद पर तीसरे स्लिप में जैक क्रॉली ने आसान कैच टपकाकर जीवनदान भी दिया। इंग्लैंड ने इस पारी में चौथी बार कैच टपकाया। पिच बल्लेबाजी के लिए पहले दो दिनों की तुलना में काफी बेहतर दिख रही है। गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हो रही थी।

इस मैच से पहले आकाशदीप के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सिर्फ एक अर्धशतक था। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर जैकब बेथेल द्वारा डाले गये दिन के पहले ही ओवर में मिड-विकेट के ऊपर से चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये। आकाशदीप ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी सहजता से रन बटोरे। खासकर एटकिंसन के खिलाफ उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने एटकिंसन की गेंद पर ही बड़ा शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतक का जश्न आकाशदीप के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम ने भी मनाया। पूरी टीम ने खड़ा होकर तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई की। आकाशदीप की आक्रामक बल्लेबाजी के बीच जायसवाल ने दौड़ कर रन चुराने पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने सतर्कता से बल्लेबाजी करते के साथ क्षेत्ररक्षकों के बीच में से कुछ शानदार चौके लगाये।