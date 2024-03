India vs England 5th Test: 'अश्विन-कुलदीप की स्पिन पर नाचे अंग्रेज', दोनों ने झटके 9 विकेट, इंग्लैंड 218 पर ऑल आउट

Highlights भारत के खिलाफ इंग्लैंड की पहली पारी 218 पर ऑल आउट कुलदीप यादव ने पांच और अश्विन ने लिए चार विकेट इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन ज़क क्रॉली ने बनाए

India vs England 5th Test: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की स्पिन की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज सरेंडर हुए। दोनों की गुगली के आगे अंग्रेजी बल्लेबाज क्रीज पर अपने कदम ज्याद देर तक नहीं टिका पाए।

नतीजन, पूरी की पूरी टीम महज 57.4 ओवर में 218 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से अश्विन ने चार और कुलदीप यादव ने पंजा खोला।

एक नजर इस मैच पर

धर्मशाला में इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 5वें टेस्ट मैच में टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता। भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड के ओपनरों ने आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन अच्छी और ठोस शुरुआत की। पहले विकेट के लिए ज़क क्रॉली और बेन डकेट के बीच 64 रनों की शानदार साझेदारी हुई।

दोनों अच्छे से भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह, अश्विन, सिराज जैसे गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। इधर दोनों की पारी बढ़ रही थी। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खास गेंदबाज कुलदीप को गेंद थमा दी। कुलदीप ने भी कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन डकेट का विकेट लिया। शुभमन गिल ने तेज दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। 100 रनों पर 2 विकेट लंच तक इंग्लैंड का स्कोर था।

लंच के बाद टेस्ट मैच के पहले दिन दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के बल्लेबाज ज्यादा देर तक भारतीय स्पिन गेंदबाजी केआगे टिक नहीं पाए। 137 पर तीसरा विकेट गिरा। देखते ही देखते पूरी टीम 218 पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन ज़क क्रॉली ने बनाए। क्रॉली ने 108 गेंदों में 79 रन बनाए। पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का भी लगाया गया।