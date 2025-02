Highlights VIDEO: 6,4,6,4,6 सांसे रोक देने वाला ओवर, फिल सॉल्ट ने हर्षित राणा को धोया

Phil Salt scored 26 runs in Harshit Rana over 3 six 2 four: भारत और इंग्लैंड के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। जिसका पहला मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ओपनिंग करने फिल सॉल्ट और बेन डकेट उतरे दोनों बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पर है और इंग्लैंड का स्कोर 8.5 ओवर में 75/1 रन है।

फिल सॉल्ट आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा के ओवर में चौके-छक्कों की बरसात कर डाली। फिल सॉल्ट ने एक ओवर में 6,4,6,4,0,6 कुल 26 रन बना डाले, फिल सॉल्ट रन बनाकर रन आउट हो गए हैं, अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए, वहीं बेन डकेट 31 रन बनाकर खेल रहे हैं उन्होंने भी 6 चौके लगाए हैं।