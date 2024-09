India vs Bangladesh: ऋषभ पंत का तूफानी खेल देख पाकिस्तानी भी दंग, जमकर तारीफ की

Highlights India vs Bangladesh: पंत ने छठा टेस्ट शतक सिर्फ 124 गेंद में पूरा किया India vs Bangladesh: ऋषभ पंत का तूफानी खेल देख पाकिस्तानी भी दंग India vs Bangladesh: दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत गेंदबाजों की जमकर कुटाई की

India vs Bangladesh 1st Test: चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने शतक जड़े। इन दोनों ने तीसरे दिन शनिवार को भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत के लिये पंत ने 109 रन बनाए। टीम इंडिया ने चार विकेट पर 287 रन पर पारी घोषित की जिससे कुल बढ़त 14 रन की हो गई।

अपनी पारी के दौरान ऋषभ पंत ने बिना डरे ताबड़तोड़ शॉट लगाए। पंत की इस शानदार पारी के पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी मुरीद हो गए। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत में दो बल्लेबाज हैं। दूसरे हैं ऋषभ पंत। पहले थे वीरेंद्र सहवाग, जिनका डिफेंस अटैकिंग था। वे पहली गेंद पर बाउंड्री के पीछे जाते थे। ऋषभ पंत आए, जिनका डिफेंस अटैकिंग है। वे शॉट खेलते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेले। उन्होंने दिल जीत लिया।

पंत की 109 रनों की पारी फ्रंट-फुट और बैकफुट स्ट्रोक का मिश्रण थी। उन्होंने स्पिनरों को संभालने के लिए अपने बैकफुट गेम पर भरोसा किया। पंत पिच का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए आक्रामक तरीके से ट्रैक पर आगे भी बढ़े और शॉट लगाए। 53वें ओवर में, उन्होंने शाकिब अल हसन की गेंद पर हाफ-वॉली मारने के लिए आगे आकर बाउंड्री के पार गेंद पहुंचाई। 13 चौकों और चार छक्कों वाली उनकी शानदार पारी आखिरकार तब खत्म हुई जब उन्होंने गेंदबाज मेहदी हसन मिराज को कैच थमाया।

A CENTURY on his return to Test cricket.



What a knock this by @RishabhPant17



Brings up his 6th Test ton!



— BCCI (@BCCI) September 21, 2024

पहली पारी में भारत ने 376 रन बनाए थे जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम केवल 149 पर सिमट गई। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 158 रन बना लिये थे जब खराब रोशनी के कारण खेल चार बजकर 25 मिनट पर ही रोकना पड़ा । बांग्लादेश को अभी भी हार को टालने के लिये 357 रन बनाने हैं और पूरे दो दिन का खेल बाकी है।

Bad light brings an end to the day's play.



Bangladesh 158/4, need 357 runs more.



See you tomorrow for Day 4 action



— BCCI (@BCCI) September 21, 2024

पंत का रहा जलवा

दिसंबर 2022 में कार हादसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले पंत ने छठा टेस्ट शतक सिर्फ 124 गेंद में पूरा किया। उन्होंने किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट शतक के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी की । पंत ने 109 रन बनाये जिसमें 13 चौके और चार छक्के शामिल थे। पंत ने छठा टेस्ट शतक पूरा होने के बाद आंखें बंद करके ऊपर देखते हुए हवा में बल्ला लहराया।