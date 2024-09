India vs Bangladesh 1st Test, Day 1: चेपॉक पर चित हुए भारतीय सूरमा?, शीर्ष 6 धराशायी, हरफनमौला और बॉलर पर दारोमदार

Highlights India vs Bangladesh 1st Test, Day 1 LIVE: आर अश्विन 21 और रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। India vs Bangladesh 1st Test, Day 1 LIVE: भारत ने टी ब्रेक तक 6 विकेट खोकर 176 रन बना लिए हैं। India vs Bangladesh 1st Test, Day 1 LIVE: चेन्नई के चेपॉक में भारतीय सूरमा फेल होकर चित हो गए।

India vs Bangladesh 1st Test, Day 1 LIVE: पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश बॉलर ने भारतीय टीम की हालत पतली कर दी। चेन्नई के चेपॉक में भारतीय सूरमा फेल होकर चित हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 6, शुभमन गिल 0, विराट कोहली 6, ऋषभ पंत 39, यशस्वी जायसवाल 56 और केएल राहुल 16 रन बनाकर पवैलियन वापस हो गए। भारत ने टी ब्रेक तक 6 विकेट खोकर 176 रन बना लिए हैं। भारतीय हरफनमौला आर अश्विन 21 और रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 4 विकेट झटके। नाहिद राणा और मेहंदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला।

महमूद ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट में अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। पहले ही चारों शीर्ष खिलाड़ी को पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और पूरा फोकस एक्सप्रेस गेंदबाज नाहिद राणा पर था लेकिन भारतीय पारी को झटके महमूद ने दिये। रोहित शर्मा (छह) को एक के स्कोर पर डीआरएस से जीवनदान मिला था लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके।

वह दूसरी स्लिप में नजमुल हसन शंटो को कैच देकर लौटे। शुभमन गिल (0) खाता भी नहीं खोल सके और आठ गेंद खेलने के बाद विकेटकीपर लिटन दास को कैच दे बैठे। विराट कोहली (छह) का मैदान में उतरने पर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ लेकिन वह भी टिक नहीं सके। महमूद ने आफ स्टम्प से बाहर गेंद डाली जिस पर बल्ला अड़ाने का खामियाजा विराट ने भुगता।