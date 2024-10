India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: भारत ने बांधा बांग्लादेश का बोरिया बिस्तर?, सबसे बड़ी जीत?, अर्शदीप और वरुण की धारदार गेंदबाजी, बने कई रिकॉर्ड

Highlights India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: अभिषेक शर्मा ने 7 गेंद में 16 रन बनाए। India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: सूर्यकुमार यादव ने 14 बॉल में कूटे 29 रन। India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद में बनाए 39 रन।

India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: भारतीय युवा टीम ने पहले टी20 मैच में कमाल कर दिया। बांग्लादेश का बोरिया बिस्तर बांध दिया। भारत ने बेहद आसानी से जीत हासिल कर ली है। टी20 वर्ल्ड चैंपियंस को भले ही दिग्गजों की कमी खल रही हो, लेकिन युवा भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी ने बांग्लादेश की नानी याद दिला दिया। माना कि पिच धीमी थी लेकिन कई बांग्लादेशी बल्लेबाज खराब शॉट के कारण आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने अपने खास अंदाज में शुरुआत की लेकिन गलत फैसले के कारण वह रन आउट हो गए।

India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: भारत के लिए सबसे लगातार T20I जीत (सुपर ओवर जीत सहित)-

नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक 12 जीत

दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 12 जीत

जनवरी-दिसंबर 2020 तक 9 जीत

जुलाई 2024 से जारी 8 जीत।

India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: टी20I में सर्वाधिक गेंद शेष रहते भारत की जीत (लक्ष्य: 100+)-

49 बनाम बांग्लादेश, ग्वालियर, 2024 (लक्ष्य: 128)

41 बनाम जिम्बाब्बे, हरारे, 2016 (लक्ष्य: 100)

31 बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2010 (लक्ष्य: 116)

30 बनाम जिम्बाब्बे ,हरारे, 2010 (लक्ष्य: 112)।

सूर्यकुमार ने शुरू से ही आक्रमण किया और सैमसन ने दूसरे छोर से कुछ खूबसूरत स्ट्रोक खेले। भारतीय कप्तान शानदार कैमियो खेलकर चले गए लेकिन तब तक खेल लगभग ख़त्म हो चुका था। पावरप्ले में 71 रन बने जिसने बांग्लादेश को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। पंड्या और नितीश रेड्डी ने मिलकर भारत को 49 गेंद शेष रहते हुए शानदार जीत दिलाई।

अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट की आसान जीत दर्ज की। बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 39, 16 गेंद, पांच चौके, दो छक्के), संजू सैमसन (29) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (29) की पारियों की बदौलत 8.1 ओवर शेष रहते तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की। नितीश कुमार रेड्डी भी 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

पंड्या और नीतीश ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 52 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। भारत ने इससे पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप (14 रन देकर तीन विकेट) और लगभग तीन साल बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे लेग स्पिनर चक्रवर्ती (31 रन देकर तीन विकेट) के तीन-तीन विकेट से बांग्लादेश को 19.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया।

वाशिंगटन सुंदर, मयंक यादव और पंड्या ने भी एक-एक विकेट चटकाया। बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज नाबाद 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। उनके अलावा कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 71 रन बनाकर तूफानी शुरुआत की।

सैमसन ने शरीफुल इस्लाम के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की। अभिषेक शर्मा (16) ने अगले ओवर में तस्कीन अहमद पर दो चौके और एक छक्का मारा लेकिन इसी ओवर में रन आउट हो गए। सूर्यकुमार (29 रन, 14 गेंद, तीन छक्के, दो चौके) ने आते ही मुस्ताफिजुर पर छक्का तथा चौका मारा और फिर तस्कीन की गेंद पर दो चौकों और एक छक्के के साथ पांचवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अगले ओवर में मुस्ताफिजुर पर भी छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर जाकिर अली के हाथों में खेल गए।

सैमसन भी इसके बाद मिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रिषाद के हाथों लपके गए। सैमसन ने 19 गेंद की अपनी पारी में छह चौके मारे। पंड्या ने मिराज पर चौके के साथ खाता खोला जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने रिषाद की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। पंड्या ने मुस्ताफिजुर पर चौके के साथ 10वें ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा किया।

भारत को अंतिम 10 ओवर में जीत के जिए सिर्फ 22 रन की दरकार थी। रिषाद पर छक्के के बाद पंड्या ने तस्कीन की लगातार गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे अर्शदीप सिंह ने सही साबित किया।

लिटन दास (04) ने अर्शदीप के पारी के पहले ओवर में चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद को हवा में लहराकर शॉर्ट कवर पर रिंकू सिंह को आसान कैच दे बैठे। सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन (08) ने हार्दिक पर छक्का मारा लेकिन अर्शदीप की गेंद को विकेटों पर खेल गए जिससे बांग्लादेश का स्कोर दो विकेट पर 14 रन हो गया। तौहीद तीन रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब चक्रवर्ती की गेंद पर पदार्पण कर रहे नितीश कुमार रेड्डी ने डीप स्क्वायर लेग पर उनका आसान कैच टपका दिया और गेंद चार रन के लिए चली गई।

तौहीद ने अगली गेंद पर भी चौका मारा। शंटो ने भी इसी ओवर में छक्का जड़ा। चक्रवर्ती 2021 टी20 विश्व कप के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे थे। पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज मयंक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला ओवर मेडन फेंका। बांग्लादेश ने पावर प्ले में दो विकेट पर 39 रन बनाए।

तौहीद (12) हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और चक्रवर्ती के अगले ओवर में लॉन्ग ऑन पर पंड्या को कैच दे बैठे। मयंक ने महमूदुल्लाह (01) को डीप प्वाइंट पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराके अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया। चक्रवर्ती ने जाकिर अली (08) को बोल्ड करके 10वें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर पांच विकेट पर 57 रन किया।

सुंदर ने बांग्लादेश के कप्तान शंटो को अपनी ही गेंद पर लपककर टीम को छठा झटका दिया। रिषाद हुसैन (11) ने मयंक की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन चक्रवर्ती की गेंद पर पंड्या को कैच दे बैठे। तस्कीन (12) ने सुंदर पर चौके के साथ 15वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया लेकिन फिर रन आउट हो गए। पंड्या ने शरीफुल (00) को बोल्ड किया जबकि अर्शदीप ने मुस्ताफिजुर (01) के विकेट उखाड़कर बांग्लादेश की पारी का अंत किया।