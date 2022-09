India vs Australia T20 2022: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 23 टी20 में एक-दूसरे का सामना किया, यहां देखें पूर्ण स्क्वॉड, शेड्यूल, कहां देख सकते हैं मैच

Highlights सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अच्छी तैयारी का काम करेगी। रवींद्र जडेजा की अनुपस्थिति से प्रभावित हुआ है। सीरीज के दौरान ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक पर फैसला लेना होगा।

India vs Australia T20 2022: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम कल से तीन मैचों की सीरीज खेलेंगी। पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीन मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज भी होंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 23 T20I में एक-दूसरे का सामना किया है। इन 23 मैचों में से भारत ने 13 में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने नौ में जीत हासिल की है। एक मैच बिना नतीजे के खत्म हो गया।सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाए जाएंगे और डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम किए जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर की कमी खलेगी, जिन्हें आराम दिया गया है, जबकि मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्टार्क और मिशेल मार्श चोटों के कारण दौरे से चूक गए हैं। कप्तान आरोन फिंच का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय से खराब प्रदर्शन रहा है।

20 सितंबर: पहला टी20, मोहाली, शाम 7.30 बजे

23 सितंबर: दूसरा टी20, नागपुर, शाम 7.30 बजे

25 सितंबर: तीसरा टी20, हैदराबाद, शाम 7.30 बजे...

टीम इस प्रकार हैं:

आस्ट्रेलिया: सीन एबॉट, एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, आरोन फिंच (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, एडम ज़म्पा।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव।

पैट कमिंस ने कहा कि मैं खेलने के लिए काफी उत्सुक हूं, ताकि विश्व कप की तैयारी हो सके। टीम के खिलाड़ी के साथ संयोजन कर सकेंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्थायी है। हम सभी खिलाड़ियों की गुणवत्ता को समझते हैं।

भारत मंगलवार से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन टी20 मैचों की सीरीज में सबसे छोटे प्रारूप के विश्व कप से पहले अपने उचित संयोजन विशेषकर मध्यक्रम से जुड़े मसले को सुलझाने का प्रयास करेगा। विश्व कप से पहले होने वाले छह मैचों में कुछ तेज गेंदबाजों को भले ही विश्राम दिया गया है लेकिन इसे छोड़कर भारत अपनी मजबूत टीम के साथ ही उतर रहा है।

आस्ट्रेलिया के बाद भारत तीन मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। टी20 प्रारूप में लचीलापन बनाये रखना महत्वपूर्ण होता लेकिन कप्तान रोहित शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आस्ट्रेलिया में होने वाली आईसीसी प्रतियोगिता से पहले उनके खिलाड़ी सभी सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। भारत ने भले की एशिया कप में अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन उसने इस दौरान कई बदलाव भी किए।

भारत की गेंदबाजी की कमजोरियां भी इस टूर्नामेंट में खुलकर सामने आईं, लेकिन हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की वापसी से आक्रमण को मजबूती मिली है। रोहित ने साफ कर दिया कि विश्व कप में उनके साथ केएल राहुल ही पारी का आगाज करेंगे लेकिन यहां संभावना है कि उनके साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए उतरें।

अपनी पिछली टी20 पारी में शतक जड़ने वाले कोहली को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा जा सकता है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चोटी के चार बल्लेबाज तय हैं लेकिन अभी यह तय नहीं है कि अंतिम एकादश में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत को चुना जाएगा या दिनेश कार्तिक को।

रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के कारण भारत पंत को बायें हाथ का बल्लेबाज होने के कारण कार्तिक पर तरजीह दे सकता है। कार्तिक ‘फिनिशर’ की भूमिका के लिए टीम में लिए गए हैं। उन्हें एशिया कप में बल्लेबाजी का बमुश्किल मौका मिला था लेकिन टीम प्रबंधन अगले दो सप्ताह में उन्हें क्रीज पर कुछ समय बिताने का अवसर दे सकता है।

दीपक हुड्डा एशिया कप में सुपर चार के सभी मैचों में खेले थे लेकिन टीम में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है। एशिया कप के दौरान जडेजा की चोट के कारण टीम में गेंदबाजी संतुलन बिगड़ गया था। भारत को पांच गेंदबाजों के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके पास गेंदबाजी में छठा विकल्प नहीं था।

Heavy crowd at Mohali to buy tickets for the first T20 between India vs Australia. pic.twitter.com/FuHOPMuJ4T