India vs Australia: कप्तान स्मिथ पहली बार सीरीज में 50 पार किए बिना लगातार छह पारियां खेली, जडेजा ने किया बोल्ड

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ पहली बार 50 पार किए बिना लगातार छह पारियां खेली हैं। स्टीव स्मिथ को रविंद्र जडेजा ने 38 रन पर आउट किया। चौथे मैच की पहली पारी में अर्धशतक से चूक गए। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 4 मैच खेलते हुए 37 25* 0 9 26 38 का स्कोर बनाया।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक दो विकेट पर 149 रन बना लिए थे। चाय के समय उस्मान ख्वाजा 65, जबकि स्टीव स्मिथ 38 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र में दो विकेट गंवाने के बाद दूसरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गंवाया।

