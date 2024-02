MS Dhoni Double Hundred: 6 छक्के 24 चौके, 11 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया था करियर का पहला दोहरा शतक

Highlights धोनी ने टेस्ट में 11 साल पहले अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था धोनी इस दोहरे शतक के साथ पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए थे धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 गेंदों में 224 रन बनाए

MS Dhoni Double Hundred: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और मिस्टर कूल के नाम से देश भर में प्रख्यात महेंद्र सिंह धोनी ने आज के दिन 11 साल पहले अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया था। धोनी इस दोहरे शतक के साथ पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए थे। जिन्होंने दोहरा शतक ठोका। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 265 गेंदों में 224 रन बनाए।

MS DHONI CREATED HISTORY "OTD IN 2013"



- Thala Dhoni become the first & only Indian wicket keeper batter to score a Double Hundred in the history. 🇮🇳🤯pic.twitter.com/iZrecArlyU