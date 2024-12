India vs Australia LIVE 3rd Test, Day 5: बारिश ने रोका पांचवें दिन का खेल, ब्रिस्बेन में मौसम खराब; इंडिया 260 रनों पर ऑल आउट

India vs Australia LIVE 3rd Test, Day 5: ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का आज पांचवां दिन है। तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन खेल होने से पहले ही मौसम ने अपना रंग दिखा दिया और खेल को रोकना पड़ा। गाबा में खराब मौसम और बारिश को देखते हुए अंपायरों ने यह फैसला लिया है।

वहीं, तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 260 रन पर ऑल आउट हो गया। केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की दमदार पारियों के बाद, जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप ने चौथे दिन फॉलो-ऑन टालने के लिए 10वें विकेट के लिए ठोस साझेदारी की। बारिश के कारण खेल प्रभावित होने के कारण, मैच ड्रॉ होने की संभावना है, लेकिन भारत अपनी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए परिणाम पर जोर देना चाहेगा।

🚨 Update: Lightning & rain have stopped play at the Gabba! ⛈



ICYMI, #TeamIndia's innings ended at 260, with Akash Deep dismissed by Head as the last wicket. Stay tuned for further updates. ⏳#AUSvINDOnStar 👉 3rd Test, Day 5 LIVE NOW! #ToughestRivalry#BorderGavaskarTrophypic.twitter.com/ZhG2B3mdji