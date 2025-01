India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test: बुमराह कहर देख डरा डेब्यू खिलाड़ी ब्यू वेबस्टर?, कहा- वह क्यों विश्व स्तरीय गेंदबाज है, कल उसका सामना करना...

Highlights टीम का स्कोर नौ रन पर एक विकेट है। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का विकेट गंवा दिया। भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गयी।

India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test: पदार्पण कर रहे हरफनमौला खिलाड़ी ब्यू वेबस्टर का मानना है कि तेज गेंदबाजों की मददगार एससीजी (सिडनी क्रिकेट मैदान) पिच पर भारत के शीर्ष गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के लिए कोई आदर्श स्कोर तय नहीं किया है। भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गयी। ऑस्ट्रेलिया ने भी जसप्रीत बुमराह की दिन की आखिरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का विकेट गंवा दिया। टीम का स्कोर नौ रन पर एक विकेट है।

