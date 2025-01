India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 2: दो दिन, 506 रन और 26 विकेट, सिडनी पिच पर विकेट की बारिश, बुमराह, बोलैंड, कमिंस, स्टार्क, कृष्णा और सिराज से परेशान बल्लेबाज

Highlights India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 2: स्कॉट बोलैंड ने टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी की। India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 2: सीरीज में 19 विकेट लिए हैं। India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 2: अभी तक सिडनी में 8 विकेट निकाल चुके हैं।

India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 2: पांचवें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को रन तो नहीं बने विकेट खूब गिरे। 2 दिन में 26 विकेट गिरे और केवल 506 रन बने। जसप्रीत बुमराह, स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, प्रसिद्ध कृष्णा, नितिश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज से बल्लेबाज परेशान हुए। स्कॉट बोलैंड ने इस टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी की और अभी तक सिडनी में 8 विकेट निकाल चुके हैं। यह किसी गेंदबाज द्वारा किसी टेस्ट में कम से कम 20 ओवर फेंकने का दूसरा सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने इस सीरीज में 19 विकेट लिए हैं।

Stumps on Day 2 in Sydney.#TeamIndia move to 141/6 in the 2nd innings, lead by 145 runs.



Ravindra Jadeja & Washington Sundar at the crease 🤝



— BCCI (@BCCI) January 4, 2025

Scott Boland's rollicking four-wicket haul led the way for the Aussies in the final session 🔥#WTC25 | #AUSvIND — ICC (@ICC) January 4, 2025

जो भारत के खिलाफ एक सीरीज में (तीन या उससे कम टेस्ट में) किसी भी बदलाव वाले गेंदबाज के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट हैं। पहले दिन 11 विकेट गिरे और दूसरे दिन 15 विकेट गिरे। बुमराह के केवल 10 ओवर फेंकने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने जोशीला प्रदर्शन किया। कृष्णा और रेड्डी ने अपनी ताकत झोंक दी और भारत को मेजबान टीम को 181 रन पर समेटने में मदद की।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में चार रन की बढ़त लेने के बाद भारत ने पांचवें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में 141 रन पर छह विकेट गंवा दिये। भारत की कुल बढ़त 145 रन की हो गयी है और उसके चार विकेट शेष है। भारत के लिए विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाये।

दिन का खेल खत्म होते समय रविंद्र जडेजा (नाबाद आठ) और वाशिंगटन सुंदर (नाबाद छह रन) क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अब तक 42 रन देकर चार विकेट लिए हैं। पैट कमिंस, ब्यू वेबस्टर को एक-एक सफलता मिली है।