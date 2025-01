India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test: 2024 से 2025 में आ गए?, विकेट फेंकने की जल्दबाजी, 185 पर ढेर भारतीय शेर, ऑस्ट्रेलिया 176 रन पीछे

Highlights India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 1: रन बनाने में असफल रहे रोहित सिडनी टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 1: भारत की संयम भरी बल्लेबाजी का कोई फायदा नहीं हुआ। India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 1: उस्मान ख्वाजा (सीरीज में छठी बार) को विकेट के पीछे कैच कराया।

India vs Australia HIGHLIGHTS, 5th Test Day 1: फिर वही कहानी। तू चल में आया। 2024 से 2025 में आ गए। लेकिन बैटिंग में फिर से भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहे और 185 पर ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 9 रन बना लिए है। कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले अपने आप को टीम से बाहर किया। लगातार बल्लेबाजी में रन बनाने में असफल रहे रोहित सिडनी टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। रोहित की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। सीरीज के पहले मैच में भी बुमराह ने कप्तानी की थी और टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे हो गई थी।

भारत की संयम भरी बल्लेबाजी का कोई फायदा नहीं हुआ। सिडनी में ग्रीन-टॉप पर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद 185 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में स्कॉट बोलैंड ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट निकाले। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा (सीरीज में छठी बार) को विकेट के पीछे कैच कराया।

रोहित शर्मा ने भले ही टीम के हित में खुद को बाहर रखने का फैसला किया, लेकिन नए साल में भी भारतीय बल्लेबाजों का हाल नहीं बदला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को पूरी टीम 185 रन पर आउट हो गई। खराब फॉर्म और तकनीकी कमजोरियों से जूझ रहे विराट कोहली 69 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए।

आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद उन्हें लगातार परेशान करती आ रही है और यहां भी उन्होंने अपना विकेट आसानी से गंवा दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर आस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर नौ रन बनाये थे। कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने खराब फॉर्म से जूझ रहे उस्मान ख्वाजा (दो) को पवेलियन भेज दिया। युवा सैम कोंस्टास सात रन बनाकर खेल रहे थे जिन्होंने बुमराह को पहली गेंद पर चौका लगाया।

बुमराह और कोंस्टास के बीच हल्की बहस भी देखी गई। इससे पहले बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को अति रक्षात्मक खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। आस्ट्रेलिया के लिये स्कॉट बोलैंड ने 20 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि मिचेल स्टार्क ने 18 ओवर में 49 रन देकर तीन विकेट चटकाये। कप्तान पैट कमिंस को दो विकेट मिले।

रोहित का मैच से बाहर रहने का फैसला जहां भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया, वहीं लगातार खराब खेल रहे कोहली को टीम में बनाये रखने का कारण समझ में नहीं आया। कोहली के पास पारंपरिक प्रारूप की टीम में अपनी जगह बनाये रखने के लिये अब बस एक पारी बची है। अगर पर्थ टेस्ट के शतक को छोड़ दिया जाये तो कोहली ने पिछली 20 टेस्ट पारियों में सिर्फ 17 . 57 की औसत से रन बनाये हैं।

कोहली पहली ही गेंद पर आउट होने से बच गए लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके और लंच के बाद स्कॉट बोलैंड ने ही उन्हें आफ स्टम्प से बाहर गेंद डालकर स्लिप में लपकवाया। ऋषभ पंत ने मैच के हालात के अनुरूप खेला और जोखिम उठाने से बचते रहे। मेलबर्न में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने वाले पंत ने कई प्रहार झेलते हुए पूरा दूसरा सत्र निकाला।