India vs Australia HIGHLIGHTS, 4th Test Day 2: 153 पर 2 और 159 पर 5 विकेट?, 310 रन पीछे भारत, पंत और जडेजा पर दारोमदार

Highlights India vs Australia HIGHLIGHTS, 4th Test Day 2: पंत 06 और रविंद्र जडेजा 04 रन बना कर खेल रहे थे। India vs Australia HIGHLIGHTS, 4th Test Day 2: पांच विकेट पर 164 रन बना लिये है। India vs Australia HIGHLIGHTS, 4th Test Day 2: 6 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए।

India vs Australia HIGHLIGHTS, 4th Test Day 2: अंतिम पल में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। 51 पर 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम ने कमाल की पारी खेली। तीसरे विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने 102 रन जोड़े। 153 पर तीसरे विकेट गिरने के बाद 6 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। भारतीय टीम अभी भी कंगारू टीम से 310 रन पीछे है। टीम इंडिया दारोमदार ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा पर है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 474 रन के जवाब में भारत ने पांच मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 164 रन बना लिये है। दिन का खेल खत्म होते समय पंत छह और रविंद्र जडेजा चार रन बना कर खेल रहे थे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से अब भी 310 रन पीछे है।

शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल (82) के रन आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गयी जिससे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को आस्ट्रेलिया ने मैच पर पकड़ और मजबूत कर ली । ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 474 रन के जवाब में भारतीय टीम ने जायसवाल और विराट कोहली (36) की शतकीय पारी से मैच में वापसी का प्रयास किया था लेकिन 41वें ओवर में बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज जायसवाल के आउट होते ही कोहली भी स्कॉट बोलैंड का शिकार बन गये।

स्टंप्स के समय भारत का स्कोर पांच विकेट पर 164 रन था और टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 310 रन पीछे है। जायसवाल ने 118 गेंद की पारी में 18 चौके और एक छक्का जड़ा। वह कोहली के साथ गफलत का शिकार हो गये। जायसवाल शॉट खेलते ही रन चुराने के लिए भागे लेकिन वहां रन कोई गुंजाइश नहीं थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस के थ्रो पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गिल्लियां बिखेर कर उन्हे पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने आउट होने से पहले मैदान के चारों ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी परेशानी के रन बनाये। उनके आउट होने से पहले टीम दो विकेट पर 153 रन के साथ अच्छी स्थिति में थी। लेकिन पांच मिनट के अंदर टीम तीन विकेट गंवाकर बैकफुट पर आ गयी।

रात्रि प्रहरी आकाश दीप खाता खोले बगैर आउट हो गये। भारतीय कप्तान रोहित (तीन) पारी का आगाज करने पहुंचे लेकिन दूसरे ओवर में ही पैट कमिंस के खिलाफ आधे मन से पुल करने की कोशिश में मिडऑन पर खड़े स्कॉट बोलैंड को कैच थमा बैठे। शानदार लय में चल लोकेश राहुल (24) क्रीज पर मुश्किल समय बिताने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की शानदार गेंद पर बोल्ड हो गये।

गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और ऑफ स्टंप के ऊपर गिल्लियों से टकरा गयी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ के 34वें शतक की मदद से पहली पारी में 474 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। स्मिथ की 140 रन की पारी से ऑस्ट्रेलिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 311 रन से करते किया था।

स्मिथ ने कमिंस (49) और मिशेल स्टार्क (15) के साथ सातवें और आठवें विकेट के लिए क्रमशः 112 और 44 रन जोड़ कर दिन के पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों पर दबदबा बनाया। जसप्रीत बुमराह (28.4 ओवर में 99 रन पर चार विकेट) ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मोहम्मद सिराज की औसत गेंदबाजी (23 ओवर में बिना किसी सफलता के 122) से बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बन सका।

दिन की शुरुआत 68 रन (111 गेंद) से करने वाले स्मिथ ने और 56 गेंद खेल कर अपना 34वां टेस्ट शतक पूरा कर महान सुनील गावस्कर के शतकों की बराबरी की। उन्होंने कवर क्षेत्र में ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। इस श्रृंखला के दूसरे टेस्ट तक खराब प्रदर्शन करने वाले स्मिथ ने दो दिनों के दौरान विपरीत शैली में बल्लेबाजी की।

मैच के पहले दिन वह काफी सतर्कता से बल्लेबाजी कर रहे थे और रन बनाने के लिए कमजोर गेंदों का इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की और गेंदबाजों को अपनी लंबाई बदलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पुल और हुक शॉट लगाने में संकोच नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व कप्तान ने बुमराह और मोहम्मद सिराज के खिलाफ छक्के भी जड़े।

तापमान में गिरावट और हवा में ठंडक के बावजूद भारतीय गेंदबाज परिस्थितियों का फायदा उठाने में विफल रहे। खराब लाइन और लेंथ ने कमिंस को क्रीज पर समय बिताने का मौका दिया और उन्होंने अपनी पारी में सात चौके लगाए। कप्तान रोहित और मुख्य कोच गौतम गंभीर का इस मैच में शुभमन गिल को बाहर कर दो स्पिनरों को खिलाने का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। रविंद्र जड़ेजा (23 ओवर में 78 रन देकर तीन विकेट) और वॉशिंगटन सुंदर (15 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट) प्रभावी नहीं दिखे।

सिराज के खिलाफ स्मिथ का हुक इतना शानदार था कि गेंदबाज हक्का-बक्का रह गया। सिराज ने हालांकि लय हासिल कर चुके इस बल्लेबाज के साथ छींटाकशी नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों पर हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे लगातार उनकी और विराट कोहली की हूटिंग करते दिखे।