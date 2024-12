India vs Australia highlights, 4th Test Day 1: 86 ओवर, 311 रन और 6 विकेट?, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशन, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ने कूटे फिफ्टी

Highlights दर्शक दीर्घा से ‘बूम बूम बुमराह’ का शोर भी सुनाई दिया। चौथे टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को छह विकेट पर 311 रन बना लिये। ट्रेविस हेड से बुमराह की गेंद को भांपने में गलती हुई और वह 67वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे।

India vs Australia highlights, 4th Test Day 1: विषम परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने भारत को मैच में लौटाया जबकि आस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कोंस्टास के आक्रामक अर्धशतक समेत शीर्ष क्रम के मजबूत प्रदर्शन के दम पर चौथे टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को छह विकेट पर 311 रन बना लिये। कोंस्टास के 65 गेंद में 60 रन ने जहां एमसीजी पर जुटे 80000 से अधिक दर्शकों में जोश भर दिया तो बुमराह के 21 ओवर में 75 रन देकर तीन विकेट लेने के बाद दर्शक दीर्घा से ‘बूम बूम बुमराह’ का शोर भी सुनाई दिया ।

