IND vs AUS 3rd Test, Day 4 Live: ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से रुका खेल, केएल राहुल का अर्धशतक पूरा; जानें भारत का स्कोर

IND vs AUS 3rd Test Day 4 Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्वर ट्रॉफी के तहत पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट चल रहा है। दोनों के बीच यह खेल ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जा रहा है। आज तीसरे टेस्ट का चौथा दिन है जो बारिश के कारण फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। केएल राहुल ने चौथे दिन की शुरुआत में ही किस्मत का पूरा फायदा उठाते हुए एक पारी में अर्धशतक जड़ा, जबकि ब्रिस्बेन में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में बाकी भारतीय बल्लेबाज नौ पिन की तरह गिरे। चौथे दिन की पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर राहुल का कैच छोड़ दिया।

कमिंस ने आखिरकार भारत के कप्तान रोहित शर्मा की एक डरपोक गेंद को पकड़कर विकेटकीपर के हाथ में पहुंचाकर अपना विकेट हासिल किया, उस समय वे 27 गेंदों पर 10 रन बना चुके थे। इस तरह भारत ने 370 से अधिक रन पीछे रहते हुए अपनी आधी टीम खो दी।

बारिश से रुका खेल

गाबा में तीसरे दिन केवल 33.1 ओवर का खेल हो सका, जिसमें बारिश के कारण खेल की रुक-रुक कर होने वाली ने मजा किरकिरा कर दिया। फिर भी, 33.1 ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने लाभ को हासिल करने और खुद को ड्राइवर की सीट पर रखने और इस मैच की संभावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरे थे और साथ ही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को भी - अपने पक्ष में कर लिया।

बल्लेबाजी के साथ पारी की खराब शुरुआत ने भारत को स्टंप्स तक 51-4 पर सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया, केएल राहुल एकमात्र बल्लेबाज थे जो किसी तरह की ठोस पारी खेलने में सफल रहे क्योंकि नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया की बौछार के कारण कई विकेट सस्ते और ढीले पड़ गए। राहुल के साथ अब कप्तान रोहित शर्मा भी हैं, जो खराब फॉर्म में हैं और उन्हें रनों की सख्त जरूरत है, ऐसे बल्लेबाज जिन्हें आप टेस्ट मैच के अंत में नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि वह आत्मविश्वास की तलाश में हैं।

गौरतलब है कि केएल राहुल ने 85 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। केएल राहुल 64 गेंदों पर 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि रोहित शर्मा तीसरे दिन छह गेंदों का सामना करने के बाद भी रन नहीं बना पाए। इस समय भारत 51/4 बना चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया से 394 रन पीछे है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 445 रन बनाए थे जिसमें वह ऑल आउट रहे।