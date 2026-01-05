India U19 vs South Africa U19: 283 स्ट्राइक, 10 छक्के, 1 चौका, 24 गेंद में 68 रन?, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बरसे वैभव सूर्यवंशी

Highlights India U19 vs South Africa U19 LIVE Score, 2nd Youth ODI: भारत के लिए वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू नाबाद हैं। India U19 vs South Africa U19 LIVE Score, 2nd Youth ODI: भारत 2 विकेट गंवा चुका है। India U19 vs South Africa U19 LIVE Score, 2nd Youth ODI: भारत के लिए किशन कुमार सिंह ने चार विकेट लिए।

India U19 vs South Africa U19 LIVE Score, 2nd Youth ODI: दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 24 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट आए। सूर्यवंशी की इस पारी में 10 बड़े छक्के और एक चौका शामिल था, जिससे उन्होंने भारत अंडर-19 को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इस दौरान वैभव ने 283 रन की स्ट्राइक से रन कूटे। भारत 2 विकेट गंवा चुका है और भारत के लिए वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू नाबाद हैं।

बेनोनी में खेले गए दूसरे युवा वनडे मैच में भारत अंडर-19 ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 को 245 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने वाली दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और वे नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालांकि, जेसन रोल्स ने शतक बनाकर प्रोटियाज को मैच में वापस ला दिया। उन्होंने 114 रनों की पारी खेली।

दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। भारत के लिए किशन कुमार सिंह ने चार विकेट लिए जबकि आरएस अंबरीश ने दो विकेट लिए। 14 वर्षीय बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी के नेतृत्व में, भारत ने बारिश से प्रभावित पहले युवा वनडे मैच में 25 रनों की शानदार जीत (डीएलएस पद्धति से) दर्ज करने के बाद तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।