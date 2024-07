India tour of Sri Lanka 2024: भारत-श्रीलंका के कार्यक्रम में हुआ बदलाव, 27 जुलाई से शुरू होगी टी20 सीरीज

India tour of Sri Lanka 2024 revised schedule: बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में बदलाव की पुष्टि की है। सीरीज अब 26 जुलाई के बजाय 27 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें पहला टी20 मैच पल्लेकेले में होगा। पल्लेकेले तीनों टी20 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि दूसरा मैच अगले दिन खेला जाएगा।

इसी तरह, वनडे सीरीज, जो मूल रूप से 1 अगस्त से शुरू होने वाली थी, उसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2 अगस्त से शुरू होगी। दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 4 और 7 अगस्त को होगा।

पहला टी20 मैच: 27 जुलाई, PICS (पल्लेकेले) - शाम 7 बजे IST

दूसरा टी20 मैच: 28 जुलाई, PICS (पल्लेकेले) - शाम 7 बजे IST

तीसरा टी20 मैच: 30 जुलाई, PICS (पल्लेकेले) - शाम 7 बजे IST

पहला वनडे मैच: 2 अगस्त, RPICS (कोलंबो) - दोपहर 2.30 बजे IST

दूसरा वनडे मैच: 4 अगस्त, RPICS (कोलंबो) - दोपहर 2.30 बजे IST

तीसरा वनडे मैच: 7 अगस्त, RPICS (कोलंबो) - दोपहर 2.30 बजे IST

