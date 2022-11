India tour of New Zealand 2022: तीन टी20 और 3 वनडे मैच की सीरीज, 18 नवंबर से वेलिंगटन में मुकाबला, देखें शेयडूल, जानिए दोनों टीम के बारे में

Highlights केएल राहुल और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दौरे पर आराम दिया गया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी नहीं खेलेंगे। मार्टिन गुप्टिल और ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड टीम से बाहर कर दिया गया है।

India tour of New Zealand 2022:टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच सफेद गेंद के छह मैच खेलने हैं, जिसमें तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे शामिल हैं, जो 18 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होंगे। हार्दिक पंड्या को टी20 और शिखर धवन को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। कोच राहुल द्रविड़ को आराम दिया गया है।

मुनीष बाली को न्यूजीलैंड के सीमित ओवर दौरे पर भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण कोच नियुक्त किया गया और वह वीवीएस लक्ष्मण की अध्यक्षता वाले सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड में बाली, ऋषिकेश कानिटकर (बल्लेबाजी कोच) और साईराज बहुतुले (गेंदबाजी कोच) सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे।

18 नवंबर: पहला टी20, वेलिंगटन

20 नवंबरः दूसरा टी20, तौरंगा

22 नवंबरः तीसरा टी20 , नेपियर

25 नवंबरः पहला वनडे, आकलैंड

27 नवंबरः दूसरा वनडे, हैमिल्टन

30 नवंबरः तीसरा वनडे, क्राइस्टचर्च।

टी20 टीम: हार्दिक पंड्या (कप्तान), ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक।

एकदिवसीय मुकाबलों की टीम: शिखर धवन (कप्तान), ऋषभ पंत, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक।

न्यूजीलैंड टी20 टीम: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, टिम साउदी, ईश सोढी, ब्लेयर टिकनेर।

वनडे टीम: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, टिम साउदी, टॉम लाथम, मैट हेनरी।

