India vs Pakistan:फ्लॉप हुए तो फैंस छोड़ेंगे नहीं, पोस्टर, मीम्स वायरल, भारत के खिलाफ दबाव में होंगे आजम खान

India vs Pakistan: टी-20 विश्व कप 2024 में 9 जून को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। भारतीय और पाकिस्तानी फैंस इस मैच के लिए काफी उत्साहित हैं। लेकिन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आजम खान काफी परेशान हैं। भारत के खिलाफ अगर उनका बल्ला नहीं चला तो पाकिस्तानी फैंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीते कई पारियों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

वह लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व कप में अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में आजम खान पहली गेंद पर ही आउट हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तानी फैंस उनके वजन और खान-पान को लेकर टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और मीम्स वायरल किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स और फोटो में लिखा जा रहा है कि आजम खान ने अभी तक खाना बंद नहीं किया है। हालांकि, अनुभवी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने आजम खान का बचाव किया। उन्होंने बॉडी शेमिंग की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 25 साल के आजम इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हैं।

