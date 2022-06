India-England Series: टीम इंडिया से जुड़े कोच और कप्तान, रोहित शर्मा के साथ ये खिलाड़ी कर सकता है ओपनिंग, खिलाड़ियों को दे रहे 'टिप्स'

Highlights भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोविड-19 महामारी के कारण अंतिम मुकाबले को रद्द कर दिया गया था। सभी वरिष्ठ खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे।

India-England Series: टीम इंडिया 7 जुलाई से शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड से भिड़ेगी। इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ टीम के साथ जुड़ गए हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी। कोच खिलाड़ियों को टिप्स दे रहे हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट भी खेलना है। भारतीय टीम यहां एक हफ्ते तक रहेगी और लीसेस्टरशर के खिलाफ 24 जून से चार दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। रोहित और लोकेश राहुल ने पिछले साल भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी जिसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण अंतिम मुकाबले को रद्द कर दिया गया था।

Look who's here!



Head Coach Rahul Dravid has joined the Test squad in Leicester. 💪💪 #TeamIndiapic.twitter.com/O6UJVSgxQd