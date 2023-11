ICC World Cup 2023: श्रीलंका के खिलाफ भारत की 302 रनों की विशाल जीत पर आनंद महिंद्रा का 'वियना कन्वेंशन' पोस्ट वायरल

Highlights भारत की जीत पर मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भारत के प्रदर्शन पर एक दिलचस्प टिप्पणी की सोशल मीडिया पर मशहूर कारोबारी का वियना कन्वेंशन पोस्ट वायरल हो गया गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 302 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई

ICC World Cup 2023: आईसीसी विश्वकप में गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा देखने को मिला। विश्वकप मैच में पहले भारत ने विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुबमन गिल के अर्धशतकों की मदद से 50 ओवर में 357/8 का स्कोर बनाया। फिर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के नेतृत्व में भारतीय तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका की बल्लेबाजी को कुछ जोरदार झटके दिए और वे 302 रनों से हार गए।

एक समय श्रीलंका का स्कोर 3-4 और फिर एक समय 29/8 था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सबसे कम वनडे स्कोर (जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका, 2004 में 35) की ओर देख रहे थे। हालाँकि वे उस आंकड़े को पार कर गए, लेकिन श्रीलंका बड़ी हार से नहीं बच सके क्योंकि वे केवल 55 रन पर ऑल आउट हो गए। इस जीत का मतलब था कि भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन गई।

मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भारत के प्रदर्शन पर एक दिलचस्प टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर उनका वियना कन्वेंशन पोस्ट वायरल हो गया। आनंद महिंद्रा ने ऑन एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "एक बार फिर, मैं जिनेवा कन्वेंशन के पालन की अपील करता हूं, जो युद्ध के समय मानवीय नियमों का पालन करने पर जोर देता है...यह क्रूरता है..."

Once again, I appeal for observance of the Geneva Convention, which insists on humanitarian rules to be followed in times of battle…This is cruelty… 😳🙂 https://t.co/OnVijBBxDj