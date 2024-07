India Champions vs Pakistan Champions WCL Final: इंग्लैंड में चैंपियन, पाकिस्तान को कूटा, रायुडू और युसूफ ने आफरीदी, मलिक, सईद और तनवीर को जमकर तोड़ा, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights India Champions vs Pakistan Champions WCL Final: पाकिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। India Champions vs Pakistan Champions WCL Final: भारतीय टीम ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाकर बाजी मार ली। India Champions vs Pakistan Champions WCL Final: बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 फाइनल जीत लिया।

India Champions vs Pakistan Champions WCL Final: इंडिया चैंपियंस ने बर्मिंघम में फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस पर पांच विकेट से जीत के साथ यूके में लीजेंड्स की पहली विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। पूरे सीरीज में पठान बंधु (इरफान और युसूफ पठान) की जोड़ी ने कमाल किया और बल्ले और गेंद से धमाल किया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर विजयी रन बनाकर भारत को पाकिस्तान द्वारा दिए गए 157 रनों के लक्ष्य को पांच विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

फाइनल में अंबाती रायुडू ने 30 गेंद में 50 रन बनाए। 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। युसूफ पठान ने सिर्फ 16 गेंदों पर महत्वपूर्ण 30 रन बनाए। अंबाती रायुडू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया और टीएमसी सांसद युसूफ पठान को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

