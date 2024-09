India and New Zealand Test Series: 1-5 नवंबर के बीच तीसरा टेस्ट, नहीं बढ़ेंगे टिकट कीमत, जानें क्या है रेट

Highlights India and New Zealand Test Series: सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट स्थलों में से एक वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ मनाने का भी फैसला किया है। India and New Zealand Test Series: एमसीए ने पिछली बार 2016 में टेस्ट मैचों की टिकट की कीमतों में 25 प्रतिशत का इजाफा किया था। India and New Zealand Test Series: एमसीए के खिलाड़ियों के लिए रोजगार मेला आयोजित करेगा।

India and New Zealand Test Series: मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक से पांच नवंबर तक यहां खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए टिकटों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इन दोनों टीमों ने इस स्टेडियम में 2021 में टेस्ट मैच खेला था। भारत ने इस मैच को 372 रन से जीता था। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इसी मुकाबले की एक पारी में 10 विकेट झटकने का कारनामा किया था। वह टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। एमसीए ने पिछली बार 2016 में टेस्ट मैचों की टिकट की कीमतों में 25 प्रतिशत का इजाफा किया था।

उस समय सबसे सस्ते दैनिक टिकट की कीमतों को 100 से बढ़ा 125 जबकि पूरे मैच के लिए इसकी कीमत को 300 से बढ़ाकर 375 किया गया था। एमसीए ने अपनी शीर्ष परिषद की बैठक में अगले साल 19 जनवरी को अपने स्वर्ण जयंती समारोह में देश के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट स्थलों में से एक वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ मनाने का भी फैसला किया है।

बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में विभिन्न श्रेणियों (अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19 लड़कों और अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 सीनियर महिलाओं) के सभी प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शिविर के लिए चुने जाने वा प्रथम श्रेणी पास और यात्रा भत्ता देने का फैसला किया गया। एमसीए के खिलाड़ियों के लिए रोजगार मेला आयोजित करेगा।

जिसमें विभिन्न कॉर्पोरेट संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व और वर्तमान भारतीय क्रिकेटर मौजूद होंगे। एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा, ‘‘इस आयोजन का मकसद क्रिकेटरों को रोजगार दिलाना होगा। इससे खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के भीतर और बाहर दोनों जगह करियर के अवसर मिलेंगे।’’