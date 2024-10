IND-W vs PAK-W Live Score: भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच लाइव स्कोर, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

Highlights IND-W vs PAK-W Live Score: भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच लाइव स्कोर India Women vs Pakistan Women Live Cricket Match: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट Womens T20 World Cup Live: इंडिया पाकिस्तान महिला मैच लाइव अपडेट

IND-W vs PAK-W Live Score: आज 6 अक्टूबर 2024 को महिला टी20 विश्व कप में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश और भारत के बीच पहला टी20 मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप में पहला मैच न्यूजीलैंड से 58 रन से हार गई है। भारत के लिए आगे सभी मैच जीतना जरूरी हो गया। भारत आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में सात बार पाकिस्तान से खेल चुका है। भारतीय महिलाओं ने 5 और पाकिस्तान सिर्फ दो मौकों पर विजयी रहा है।

The emotions are always high whenever 🇮🇳 face 🇵🇰 on a cricket field & that's what makes it the #GreatestRivalry! ⚔



📺 Watch #TeamIndia continue on their journey to write #HerStory 👉 #WomensWorldCupOnStar 👉 #INDvPAK, SUN 6 OCT, 3 PM onwards pic.twitter.com/S6Aes7SPIb