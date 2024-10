Highlights भारत ने अरुंद्धति की घातक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को 105 रनों में ढेर किया जिसकी वजह से टीम इंडिया को जीत के लिए 106 रनों का मामूली लक्ष्य मिला भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 32 रनों की पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर 7 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की

India Women vs Pakistan Women, 7th Match, Group A: आईसीसी महिला टी20 विश्वकप में भारत ने रविवार को पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड से हारने के बाद विश्वकप के अभियान में यह भारत की पहली जीत है। ग्रुप ए के लीग मैच में भारत ने अरुंद्धति की घातक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को 105 रनों में ढेर किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को जीत के लिए 106 रनों का मामूली लक्ष्य मिला। जिसे भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 32 रनों की पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर 7 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की।

आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया। स्मृति मंधाना 16 गेंदों का सामना करते हुए महज 7 रन पर आउट हो गईं। इसके बाद तीसरे क्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स संभलकर बल्लेबाजी की और 28 गेंदों में 23 रन जोड़े। इसके बाद शेफाली वर्मा ने भी 12वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कैच आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत ने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन वह 29 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गईं। रिचा घोष बल्लेबाजी करने आईं तो वह अपना खाता भी नहीं खोल सकी और फातिमा सना की गेंद पर कैच आउट हो गईं। अंत में दीप्ति शर्मा (7) और एस सजना (4) ने जीत के साथ मैच का अंत किया। दोनों नाबाद रहीं।

#TeamIndia are back to winning ways!



A 6-wicket win against Pakistan in Dubai 👏👏



📸: ICC



Scorecard ▶️ https://t.co/eqdkvWWhTP#T20WorldCup | #INDvPAK | #WomenInBluepic.twitter.com/0ff8DOJkPM