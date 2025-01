INDW vs IREW 2nd ODI: कमाल, टॉप-4 खिलाड़ी ने जड़े अर्धशतक, आयरलैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स ने बरसाए रन, देखें वीडियो

Highlights IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: स्मृति मंधाना ने 73 रन की पारी खेली। IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: प्रतिका रावल ने 67 रन की शानदार पारी खेली। IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: हरलीन देयोल ने 89 रन बनाई।

IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: दूसरे महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रनों की बारिश हो रही है। राजकोट के सौराष्ट्र स्टेडियम में स्मृति मंधाना के नेतृत्व शानदार कारनामा कर रही है। कप्तान स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स ने जमकर आयरलैंड खिलाड़ी पर रन बरसाए। मंधाना 54 गेंद पर 73 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। प्रतिका रावल कहां पीछे रहने वाली है। पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और 89 रन की पारी खेलने वाली युवा खिलाड़ी ने दूसरे मैच में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 61 गेंद में 67 रन बनाए।

टीम इंडिया के मीडिल क्रम की खिलाड़ी हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स ने भी हाथ खोले। जेमिमा रोड्रिग्स ने 91 गेंद पर 102 रन बनाकर आउट हो गई, जिसमें 12 चौके शामिल हैं। देयोल 84 गेंद में 89 रन बनाकर आउट हो गई, जिसमें 12 चौके शामिल हैं। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है।

आयरलैंड की बाएं हाथ की ऑफ स्पिनर एमी मैगुइरे की भारत के खिलाफ यहां खेले गए पहले महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के बाद संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई है। इस 18 वर्षीय खिलाड़ी ने शुक्रवार को खेले गए पहले मैच में आठ ओवरों में 57 रन देकर तीन विकेट लिए थे। आयरलैंड यह मैच छह विकेट से हार गया था।

मैच अधिकारियों की आयरलैंड टीम प्रबंधन को सौंपी गई रिपोर्ट में मैगुइरे के गेंदबाजी एक्शन की वैधता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मैगुइरे ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने सभी प्रारूपों में 25 विकेट लिए हैं। उन्हें अगले 14 दिन के अंदर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से मान्यता प्राप्त किसी परीक्षण केंद्र में अपने एक्शन की जांच करवानी होगी।

ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका गेंदबाजी एक्शन आईसीसी नियमों का उल्लंघन है या नहीं। आईसीसी की जांच प्रक्रिया के अनुसार जांच के नतीजे आने तक स्पिनर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रखने की अनुमति है। क्रिकेट आयरलैंड ने मैगुइरे को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है।